شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الصين بالقاهرة: منطقة "تيدا " للتعاون مع مصر حققت اختراقا مهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن سفير الصين بالقاهرة لياو ليتشيانج أن منطقة تيدا السويس للتعاون الاقتصادى والتجارى بين الصين ومصر (تيدا - السويس) حققت مؤخرا اختراقا مهما على الصعيد المالي حيث تم صرف أول قرض بالرنمينبى بنجاح بقيمة 220 مليون يوان، لتمويل أعمال توسعة المرحلة الثانية من المنطقة.

وأضاف فى تغريدة علي موقع توتير (اكس) اليوم أن هذه المنطقة نجحت فى جذب 185 شركة، بإجمالى استثمارات تجاوز 3 مليارات دولار وتجاوزت قيمة المبيعات 3ر5 مليار دولار في حين بلغت المدفوعات الضريبية نحو 300 مليون دولار ووفّرت قرابة 10 آلاف فرصة عمل مباشرة.. مؤكدا أن هذه المنطقة تعد حاليًا نموذجًا رائدًا للتعاون الصناعي الناجح بين مصر والصين.