شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة فى حالة الطقس غدًا.. وانخفاض يصل 10 درجات بحرارة الجو والان مع تفاصيل الخبر

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارًا من غدًا الأربعاء 23 أبريل 2025، انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (10:5) درجة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة المتوقعة غدا على القاهرة والوجه البحرى من (35:29) درجة، والسواحل الشمالية من (24:23) درجة، وجنوب البلاد من (40:34) درجة.

ويشهد اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025، ارتفاعا ملحوظا فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة نهاراً علي أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، معتدل ليلاً على أغلب الأنحاء.

كما يشهد اليوم، نشاط رياح على أغلب أنحاء الجمهورية تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق خاصة المناطق المكشوفة والصحراوية.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

القاهرة

العظمى 39 درجة.

الصغرى 27 درجة.

الإسكندرية

العظمى 34 درجة.

الصغرى 21 درجة.

مطروح

العظمى 32 درجة.

الصغرى 19 درجة.

سوهاج

العظمى 42 درجة.

الصغرى 26 درجة.

قنا

العظمى 42 درجة.

الصغرى 26 درجة.

أسوان

العظمى 43 درجة.

الصغرى 27 درجة.