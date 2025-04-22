شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الرعاية الصحية: وفرنا 98% من الأدوية فى مؤسسات الهيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور احمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، خلال المنتدى السنوي الأول لسلاسل الإمداد الطبى الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن إمداد هيئة الرعاية الصحية هو الشريان الرئيسى لتقديم الخدمات الطبية بجودة عالية، وسيتم الإعلان عن عدد من المبادرات باشتراك الصحة العالمية وهيئة الشراء الموحد، وسيتم إطلاق هيئة الشراء الموحد لمنصة الامداد الطبى، موضحا إن انتظام عملية الإمداد هى شغل الحكومة الشاغل ووفرنا المستلزمات والأدوية بنسبة 98% فى هيئة الرعاية الصحية، ونهدف الى توطين صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، ووصلنا إلى أكثر من مليار دولار من الأدوية صادرات خارج مصر، وسيتم رفعه إلى 3 مليار قبل 2030 ، بتكاتف وزارة الصحة والسكان ونطمح إلى مزيد من الاستثمار لمواجهة اى جائحة.



وأشار، إلى أننا ندعم المنظومة الالكترونية وانتظام عمليات التوريد لتعزيز تقديم الخدمة الطبية باعلى مستوى للمريض المصرى، مضيفا، ان الدولة المصرية هى دولة مؤسسات ولدينا رؤية وهدف، ولا نخاف من مستقبل الرعاية الصحية والدولة المصرية خصصت هيئات معينة وكل مؤسسة لها دور تقوم به فى مجال الرعاية الصحية ونعمل معا على قلب رجل واحد لاعادة ثقة المريض المصرى فى المؤسسات الطبية ، ولابد ان نتحلى بالثقة ان يكون المستقبل افضل بتكاتف كل الفاعلين لهدف واحد وهو تقديم رعاية صحية تليق بمصر.



الدكتور احمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية



د احمد السبكى وممثل الصحة العالمية وهيئة الشراء الموحد



رئيس هيئة الرعاية الصحية وممثل الصحة العالمية