شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يوجه بإنشاء مشتل بكل حى لتوفير الأشجار بأسعار رمزية والان مع تفاصيل الخبر

تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أعمال التطوير بمحيط موقف السلام الجديد، حيث وجه المحافظ باستكمال إنشاء مشتل بمدخل مدينة السلام وتوفير المزروعات للبمواطنين بأسعار رمزية، للتشجيع عن الزراعة.

ووزع المحافظ الشتلات والمزروعات على المارة مجانا، لتشجيعهم على زيادة المساحات الخضراء لتحسين جودة الهواء، كما وجه المحافظ بإنشاء مشتل صغير بكل حى لتوفير المزروعات للمواطنين بأسعار بسيطة .

وأكد محافظ القاهرة أنه حريص على إعادة الإنضباط بمحيط موقف السلام الجديد بالتزامن مع تشغيله، والعمل على استمرار منع المواقف العشوائية والباعة الجائلين بعد توفير البديل المناسب لهم.

وبدأ موقف السلام النموذجى الجديد استقبال المواطنين بعد تشغيله بشكل تدريجى، ويعد من أكبر مواقف القاهرة بعد تطويره وإنشائه بنظام متعدد الطوابق، ويقع بمدخل مدينة السلام بجوار الطريق الدائرى.

ويستوعب موقف السلام الجديد 2500 سيارة نقل وسرفيس، وبه 224 محلا، ومكون من 3 أدوار، كما أنه مزود بعدة خدمات "مسجد، دورات مياه، نقطة إسعاف، كافيتريات، وغرف للخدمات"، وتم نقل الباعة الجائلين بمحيط الموقف للمحال الجديدة.

ويعمل موقف السلام الجديد على تنظيم حركة السيرفيس بالمنطقة كما أنه يستهدف القضاء على المواقف العشوائية والكارتة العشوائية التي تحصل من مجهولين، كما أنه يقضي على الزحام والتكدس بمدخل مدينة السلام ونزلة السلام من الطريق الدائرى.



انشاء مشتل جديد



محافظ القاهرة يتفقد مشتل السلام الجديد



مشتل جديد بحى السلام



محافظ القاهرة يوجه بإنشاء مشتل جديد بكل حى



مشتل جديد بحى السلام



مشتل جديد بحى السلام