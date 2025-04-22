شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يعلن مد تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء 6 أشهر إضافية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مد المدة المقررة لتلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 مايو 2025 وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وذلك بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1386 لسنة 2025 فى إطار حرص الدولة على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية.

وأكد المهندس عادل النجار، أن المحافظة ستقدم كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين، مشددًا على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة اليومية لذلك الملف الحيوى فى إطار توجه الدولة للتيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.

ووجه محافظ الجيزة، بالمرور الدورى على المراكز التكنولوجية للوقوف على إنتظام تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء من المواطنين وإزالة أى معوقات.

ودعا محافظ الجيزة، المواطنين الذين لم يتقدموا سابقًا أو لم يتمكنوا من استكمال إجراءاتهم بالتوجه إلى المراكز التكنولوجية أو الجهات المختصة لتقديم الطلبات واستيفاء المستندات المطلوبة حتى يتم البت فيها من قبل اللجان الفنية ليستفيد المواطن من قانون ا لتصالح قبل انتهاء المهلة الجديدة.