شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية: الإمداد الطبى يضمن تقديم أعلى خدمة طبية للمريض المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق اليوم بالقاهرة المنتدى السنوى الأول لسلاسل إمداد الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، باشتراك الدكتور نعمة سعيد عبد ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، و الهيئة العامة للشراء الموحد، و الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء المصرية.



من جانبه قال الدكتور وائل عمران مستشار رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية لشئون الإمداد، الهدف من المنتدى هو تعريف القطاع الصحى بأهمية دور الإمداد الطبى فى تقديم الخدمات الصحية وانتظامها فى جميع مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية، موضحا أن أى طبيب أو تمريض يقدم خدمة طبية للمريض لا يستطيع أن يقوم بتقديم الخدمة الطبية بالصورة المثلى إلا إذا كان هناك إدارة للإمداد تحقق له كل متطلباته من الأدوية والمستلزمات والمعدات والأجهزة وحتى الأدوات المكتبية التى يشتغل الإدارى.



وأوضح، أن هذا الدور فى منتهى الأهمية لاستدامة تقديم الخدمة الطبية والمساعدة فى تحسين تقديم هذه الخدمات، وهذا يعنى تقديم الخدمة الطبية على أعلى مستوى للمريض المصرى وتقديم خدمة أكثر تميزا.



وأكد، أن المنتدى يشمل التحول الرقمى ومرونة سلاسل الإمداد وتشغيل عمليات الإمداد، مضيفا، أن التحدى الأكبر هو تقديم الخدمة الطبية لكل المرضى فى جميع المنشات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، وتعزيز معايير الاستدامة ومفاهيم الكفاءة والابتكار، وضمان تقديم الرعاية الصحية بجودة عالية.



حضر المؤتمر عددا من أعضاء مجلس النواب، ومسئولى وزارة الصحة من مختلف القطاعات.