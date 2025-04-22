شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال البابا تواضروس الثانى عن رحيل البابا فرنسيس؟ والان مع تفاصيل الخبر

قال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسيّة "نعزي العالم كله في وفاة هذا الرجل الذي خدم البشرية كلها، البابا فرنسيس رغم أنه ظل على كرسي مدينة روما لمدة 12 سنة لكنها مدة كانت مملوءة بالعمل والنشاط والخدمة في كل مكان حل فيه، وترك لنا مثال القلب المفتوح لكل إنسان".

وأضاف في مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز: "لا شك أن البابا فرنسيس كان صوتًا للسلام في كل الأزمات والصراعات على مستوى العالم، وكان دائمًا صوتًا للسلام وصوتًا للحق. يقف إلى جوار الإنسان المظلوم والمتعب والمهمش والمنسى".

وعن العلاقات المتميزة بين الكنيستين القبطية والكاثوليكية، قال قداسته: "علاقاتنا كانت طيبة كلها احترام وثقة في قالب من الوداعة والتواضع، زارنا في مصر سنة 2017 والتقى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وكانت زيارة مباركة للغاية، وفي نفس الوقت زرته مرتين عامي 13 و 23 والزيارة الأخيرة كانت بمناسبة مرور 50 عامًا على بداية العلاقات بين الكنيسة القبطية والكنيسة الكاثوليكية".

ووجه قداسة البابا رسالة تعزية للكنيسة الكاثوليكية: "انتقال الإنسان من هذه الأرض معروف لكل البشر وانتقال هذا الرجل الذي خدم العالم كله، خدمة حقيقية من القلب، لكل إنسان، نعزي كل الكنيسة وكل أولاده وشعوبه الكثيرة، وما يعزى أنه ترك لنا قدوة ومثالاً رائعًا في خدمة الإنسان في كل مكان".

وغادر قداسة البابا فرنسيس بابا الڤاتيكان، عالمنا الفاني اليوم، عن عمر بلغ 88 سنة بعد 12 عامًا قضاها على رئيسًا للكنيسة الكاثوليكية فى العالم.