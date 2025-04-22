شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر يستقبل عزاء البابا فرنسيس اليوم بمدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

يستقبل اليوم الثلاثاء الموافق الثاني والعشرين من إبريل الجاري، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، مع جميع آباء المجلس، التعازي في انتقال قداسة البابا فرنسيس، وذلك بكاتدرائية السيدة العذراء سيدة مصر، بمدينة نصر.

ويبدأ استقبال التعازي بالصلاة من الساعة 6:30 مساء، وحتى 7:00 مساء، ثم تبدأ مراسم استقبال العزاء من 7:00 مساءً، وحتى 10:00 مساءً.

وقال الأب الدكتور بولس جرس، راعى كاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير بالفجالة إن الأنبا إبراهيم إسحاق، بطريرك الإسكندرية وسائر الكرازة المرقسيّة للأقباط الكاثوليك سيحضر برفقة عدد من الأساقفة جنازة البابا فرنسيس بعد الإعلان عن موعدها.

وحول إجراءات انتخاب بابا الفاتيكان الجديد ذكر فى تصريحات صحفية أنه تجرى إجراءات الانتخاب تتم فى سرية تامة بواسطة مجمع الكرادلة، وينتظر الأقباط الكاثوليك تحت شرفة الفاتيكان إعلان البابا الجديد.

ويوجد مدخنة فى مكان الاجتماع تحرق فيها أوراق التصويت وفى حالة عدم حصول البابا على النصاب القانونى يحرق ورق التصويت، ويوضع مادة تجعل الدخان أسود فيعرف حينها الكاثوليك إنه لم يتم حصول البابا على النصاب القانونى بعد.

وفى حالة فوز البابا يتم حرق أوراق التصويت ويوضع مواد تجعل الدخان لونه أبيض، فيعرف حينها الكاثوليك أن الانتخاب قد تم.

ويخرج بعدها البابا الجديد المنتخب ومعه عدد من الكرادلة لإعلان فوزه رسميا من شرفة الفاتيكان أمام جموع الأقباط الكاثوليك.