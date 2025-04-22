شكرا لقرائتكم خبر عن انفوجراف.. هيئة الدواء تكشف 7 نصائح هامة عند تناول الفسيخ والرنجة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالثلاثاء، 22 أبريل 2025 12:22 م
كشفت هيئة الدواء عن 7 نصائح هامة عند تناول الفسيخ أو الرنجة فى منشور لها على الصفحة الرسمية الان، والتى تشمل الآتي:-
1- تناول الكثير من الماء قبل تناول الفسيخ والرنجة.
2- وضع خل التفاح والليمون على الرنجة والفسيخ قبل تناولهما؛ وذلك لقتل أي بكتيريا موجودة داخل المعدة بعد تناوله.
3- تناول كمية كبيرة من الخضروات الورقية، زي الخس والجرجير والبقدونس والكرفس.
4- تناول النشويات المعقدة، زي الخبز البني.
5- تجنب تناول المشروبات الغازية.
6- تناول المشروبات الساخنة، زي الشاي الأخضر والكركديه والينسون؛ لتطهير المعدة من السموم والفضلات.
7- تجنب تناول الوجبات الدسمة في اليوم التالي.
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