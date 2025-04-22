شكرا لقرائتكم خبر عن انفوجراف.. هيئة الدواء تكشف 7 نصائح هامة عند تناول الفسيخ والرنجة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت هيئة الدواء عن 7 نصائح هامة عند تناول الفسيخ أو الرنجة فى منشور لها على الصفحة الرسمية الان، والتى تشمل الآتي:- ​​

1- تناول الكثير من الماء قبل تناول الفسيخ والرنجة.​​

2- وضع خل التفاح والليمون على الرنجة والفسيخ قبل تناولهما؛ وذلك لقتل أي بكتيريا موجودة داخل المعدة بعد تناوله.​​

3- تناول كمية كبيرة من الخضروات الورقية، زي الخس والجرجير والبقدونس والكرفس.​​

4- تناول النشويات المعقدة، زي الخبز البني.​​

5- تجنب تناول المشروبات الغازية.​​

6- تناول المشروبات الساخنة، زي الشاي الأخضر والكركديه والينسون؛ لتطهير المعدة من السموم والفضلات.​​

7- تجنب تناول الوجبات الدسمة في اليوم التالي.​