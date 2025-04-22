شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أعمال الدورة العادية الـ 163 لمجلس جامعة الدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت أعمال الدورة العادية الـ 163 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين.

ومن المقرر أن يبحث المندوبون الدائمون بنودا مهمة، أبرزها الاستعدادات الجارية لاستضافة القمة العربية في بغداد.

كما تناقش أعمال الدورة العادية، سبل وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وبدء إعادة إعمار القطاع وإطلاق أفق سياسي للوصول إلى حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.