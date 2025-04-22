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انطلاق أعمال الدورة العادية الـ 163 لمجلس جامعة الدول العربية

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انطلاق أعمال الدورة العادية الـ 163 لمجلس جامعة الدول العربية

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القاهرة - سامية سيد - انطلقت أعمال الدورة العادية الـ 163 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين.

 

ومن المقرر أن يبحث المندوبون الدائمون بنودا مهمة، أبرزها الاستعدادات الجارية لاستضافة القمة العربية في بغداد.

 

كما تناقش أعمال الدورة العادية، سبل وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وبدء إعادة إعمار القطاع وإطلاق أفق سياسي للوصول إلى حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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