شكرا لقرائتكم خبر عن امتحان أبريل لصفوف النقل أخر تقييم شهرى بالعام الدراسى الجارى والان مع تفاصيل الخبر

استعدت المديريات والإدارات التعليمية والمدارس لعقد امتحان شهر أبريل لصفوف النقل خلال الأسبوع المقبل، حيث يعقد الاختبار بمعدل فترة أو نصف فترة دراسية واحدة خلال اليوم الدراسى للطلاب بأسئلة بسيطة وقصيرة تقيس نواتج التعلم المرتبطة بالمناهج الدراسية للطلاب.

وأكدت المديريات التعليمية والإدارات على أن امتحان شهر أبريل لـ صفوف النقل هو أخر تقييم شهرى للطلاب بالعام الدراسى الجارى حيث يستهدف امتحان الشهر ما درسه الطالب خلال الأسابيع القليلة الماضية، كما تعمل المديريات والإدارات التعليمية على تجهيز امتحانات نهاية العام الدراسى أو الفصل الدراسي الثاني 2025، والذى يعقد مايو المقبل لصفوف النقل.



أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطاباً إلى المديريات التعليمية، مؤكدة على أنه في إطار الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لضبط العملية التعليمية وحرصا على تقديم خدمات تعليمية مميزة للطلاب ودعم تحقيق الرؤية المستقبلية لتطوير المنظومة التعليمية فإنه يتعين التنبيه على ما يأتي:

- تواجد كافة القيادات بالمدارس للاطمئنان على حسن سير العملية التعليمية

- حث الطلاب على المواظبة والحضور وممارسة مختلف الأنشطة ودعم روح المنافسة الإيجابية والتحفيز الإيجابي المستمر لهم

- الاهتمام بالبرامج العلاجية للوصول لأعلى المعدلات المطلوبة من مستويات الطلاب الدراسية.

- الرصد الفوري لكافة التقييمات مع مراعاة عدم إعادة التقييم لأي طالب متغيب إلا بعذر قانونى.