شكرا لقرائتكم خبر عن حدث فلكى نادر.. حقيقة ظهور وجه مبتسم فى سماء مصر 25 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

في حدث فلكي نادر، ستشهد السماء ظاهرة الوجه المبتسم في فجر يوم 25 أبريل 2025، وتُعرف باسم "الاقتران الثلاثي"، حيث يظهر كوكبا الزهرة وزحل إلى جانب الهلال في تشكيل يُشبه الوجه المبتسم وفق ما أعلنت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا).

الزهرة وزحل من الكواكب الساطعة التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة، إلا أن استخدام تلسكوب بسيط أو منظار مخصص للرصد الفلكي سيوفر تجربة مشاهدة أكثر وضوحا لـ "الوجه المبتسم".

مشهد سماوي فريد فجرًا.. القمر يتوسط الزهرة وزحل في ظاهرة مرئية بالعين المجردة

الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك، كشف أن هذا المشهد الثلاثي يشرق في الـ 4:40 صباحا في ذلك اليوم حيث يتوسط القمر كوكب الزهرة من أعلى وكوكب زحل من أسفل ، حيث نرى هذا الاقتران الثلاثي بالعين المجردة السليمة في السماء باتجاة الشرق إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس، لافتا إلى أنه من الجدير بالذكر هو إمكانية رؤية كوكب عطارد في نطاق هذا المشهد أيضا بالقرب من الأفق الشرقي قبل شروق الشمس مباشرة.

وتابع: يتساءل البعض هل سيكون هذا الاقتران الثلاثي على هيئة وجة انسان مبتسم كما بالصور؟، مضيفا :هذا الشكل لا يكون في مصر بل يترائى في أقصى الغرب (الولايات المتحدة) وفي أقصى الشرق (آسيا) وسيكون بشكل مائل ومتباعد وليس كما بالصورة تماما، حيث أن كوكب زحل خافت وأقل لمعانا من كوكب الزهرة.



ظاهرة الوجه المبتسم فى مصر