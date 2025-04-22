شكرا لقرائتكم خبر عن الدخان الأبيض والأسود.. أبرز طقوس اختيار بابا الفاتيكان الجديد ..فماذا يعنى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد وفاة البابا فرانسيس ،عن عمر يناهز 88 عاما ، يبدأ الفاتيكان في الاستعداد لاختيار بابا جديد ، في عملية تتم بعد 15 أو 20 يوما من الوفاة ، ولكن تعيين بابا جديد يحمل معه مجموعة من الطقوس الأساسية، والدخان أو الفوماتا في الفاتيكان هو واحد منها، فماذا يعني ذلك؟

يعتبر الدخان الأبيض أو الأسود المنبعث من كنيسة سيستين كان دائمًا أحد أهم اللحظات وأكثرها دلالة بالنسبة للكنيسة الكاثوليكية، لأنه يمثل بداية حبرية جديدة، وبداية قيادة روحية جديدة على المستوى العالمي، فالدخان، هو الوسيلة التي يتم بها إعلام العالم في حال وجود بابا جديد.



إن المجمع، عملية انتخاب البابا الجديد، هي لحظة تجديد وأمل، مصحوبة بسلسلة من الخطوات والطقوس المحددة لضمان نجاحها، والدخان هو الرابط الذي يسمح بالتواصل بين الكرادلة والمؤمنين بشأن هذا القرار المهم.





الفاتيكان



وُلِد تقليد استخدام الدخان في عملية اختيار البابويين، المعروف أيضًا باسم "فوماتا" (باللغة الإيطالية)، بهدف إعلام المؤمنين خارج الفاتيكان بشكل واضح عن حالة الانتخابات البابوية، و تعود أصول هذه الممارسة إلى القرن الثالث عشر، عندما أنشأ البابا جريجوري العاشر، أثناء مجمع ليون، وثيقة Ubi periculum، وهي وثيقة أسست قواعد جديدة للاجتماعات.



إن الدخان المنبعث من مدخنة كنيسة سيستين له معنى خاص يعتمد على لونه، يشير الدخان الأسود إلى أنه لم يتم التوصل إلى توافق حتى الآن بشأن انتخاب رئيس جديد للكنيسة وأنه سيتم إجراء تصويت جديد؛ في حين أن اللون الأبيض، من جانبه، مرادف للاحتفال والفرح بالنسبة للكاثوليك، لأنه يمثل الإعلان الرسمي عن انتخاب بابا جديد.

ويقع على عاتق الكرادلة مسؤولية إعلان حكمهم على البابا الجديد من خلال لون الدخان المنبعث في الفاتيكان. كيف يتم توليد لون الدخان؟

كان لون الدخان في البداية ناتجًا عن حرق أوراق الاقتراع مع القش الرطب لإنتاج الدخان الأسود والقش الجاف لإنتاج الدخان الأبيض. ولكن هذه التقنية لم تكن فعّالة دائماً، كما في حالة انتخاب يوحنا بولس الأول في عام 1978 وبندكتس السادس عشر في عام 2005، حيث كان الدخان رمادياً، مما ولّد ارتباكاً بين المؤمنين الذين كانوا ينتظرون الإعلان.



ولهذا السبب، تم تطوير نظام أكثر موثوقية في وقت لاحق، باستخدام المعرفة الكيميائية الحديثة لضمان أن يكون لون الدخان دائمًا واضحًا ونهائيًا.

ويتكون الدخان الأسود من سلسلة من المكونات الكيميائية، والتي تنتج دخانًا كثيفًا وطويل الأمد. يتضمن الخليط المصنوع بعناية بيركلورات البوتاسيوم للاحتراق، والأنثراسين لتوليد دخان كثيف، والكبريت لتكثيف اللون الأسود للدخان.

