شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة بالتوقيت الصيفي بمحافظات الجمهورية.. التطبيق الجمعة 25-4-2025 والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل الكثير من المواطنين عن مواقيت الصلوات الخمسة بعد تطبيق التوقيت الصيفي ، والذى يفصلنا عن تطبيقه ساعات معدودة .

أيام قليلة تفصلنا عن بدء تطبيق التوقيت الصيفى في مصر 2025، وذلك وفقا للقانون رقم 34 لسنة 2023، فى شأن تقرير نظام التوقيت الصيفى، والذى صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، في 16 إبريل 2023.

ولقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الجمعة 25-4-2025، بعد تطبيق التوقيت الصيفي، فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروقالشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:44 ص

موعد صلاة الظهر 12:53 ص

موعد صلاة العصر 29: 4

موعد صلاة المغرب 7:29 م

موعد صلاة العشاء 8:52

مواقيت الصلاة فى الإسكندريةوقت صلاة الفجر 4:46 صموعد صلاة الظهر 12:58موعد صلاة العصر 4:36موعد صلاة المغرب 7:35 مموعد صلاة العشاء 9:00 م.مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 4:39موعد صلاة الظهر 12:49 مموعد صلاة العصر 4:26 مموعد صلاة المغرب 7:25 مموعد صلاة العشاء 8:49 م.مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:38

وقت صلاة الظهر 12:41

موعد صلاة العصر 4:14 م

وقت صلاة المغرب 7:14 م

وقت صلاة العشاء 8:34 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:52 ص

موعد صلاة الظهر 12:46 ص

موعد صلاة العصر 13: 4

موعد صلاة المغرب 7:14 م

موعد صلاة العشاء 8:32



