شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة تقترب من الـ 40 درجة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ان أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، والعظمى على القاهرة الكبرى اليوم 39 درجة فى الظل بينما جنوب البلاد يكسر حاجز 40 درجة مئوية.

ويشهد اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025، ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة نهاراً علي أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، معتدل ليلاً على أغلب الأنحاء.



كما يشهد اليوم، نشاط رياح على أغلب أنحاء الجمهورية تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق خاصة المناطق المكشوفة والصحراوية.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

القاهرة

العظمى 39 درجة.

الصغرى 27 درجة.

الإسكندرية

العظمى 34 درجة.

الصغرى 21 درجة.

مطروح

العظمى 32 درجة.

الصغرى 19 درجة.

سوهاج

العظمى 42 درجة.

الصغرى 26 درجة.

قنا

العظمى 42 درجة.

الصغرى 26 درجة.

أسوان

العظمى 43 درجة.

الصغرى 27 درجة.