شكرا لقرائتكم خبر عن "ضمن المبادرة الرئاسية بداية".. جامعة حلوان تناقش كيفية تحويل الأفكار الإبداعية إلى مشروعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ نادي ريادة الأعمال بجامعة حلوان ، وهو مشروع ممول من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، سلسلة ندوات تعريفية مقدمة من البنك الأهلي المصري لتنطلق من كلية الفنون التطبيقية، شملت التعريف بالتحول الرقمي وأهميته، وأفكار المشروعات الناجحة، والخدمات المالية وغير المالية، وطرق الحصول على التمويل، وكيفية تحويل الفكرة إلى مشروع ريادي.

وياتى ذلك في ظل توجه الدولة المصرية نحو بناء إنسان قادر على مواكبة التحديات وصناعة المستقبل، تأتي المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" كركيزة استراتيجية تهدف إلى إعداد مواطن واعٍ، متعلم، متمكن، مثقف، وفاعل في مجتمعه، وهي المبادرة التي تتبناها جامعة حلوان برعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، انطلاقًا من إيمانها العميق بدور الجامعة في تشكيل الوعي الوطني وتعزيز ثقافة الابتكار والتنمية الشاملة.

عقدت الندوة تحت إشراف الدكتور عماد أبوالدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور شريف حسن، عميد كلية الفنون التطبيقية، وجاءت الندوة ضمن مقرر ريادة الأعمال الذي تقوم بتدريسه الدكتورة ميسون قطب، أستاذ الإعلان وعميد الكلية السابق، وتم تنفيذ البرنامج التدريبي تحت إشراف الأستاذة الدكتورة إيمان أبو طالب، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، ومدير نادي ريادة الأعمال بالجامعة.

وتطرقت الندوة إلى طرق تقديم أفكار المشاريع بنجاح بطريقة مختصرة وشيقة، وأهمية الأفكار في معالجة المشكلات المجتمعية، وكيفية عرض الفكرة بوضوح وشفافية، وتجهيز الخطة المالية لتمويل الأفكار.

كذلك استعرضت الندوة التعريفية الخطوات الأساسية لبداية أي مشروع ريادي، ومتطلبات تحويل الفكرة إلى فرصة، وخطوات كتابة المشروع الريادي، وكيفية الحصول على فكرة مشروع وكيفية بيعها، وطرق توليد الأفكار الريادية، وكيفية تحويل الأفكار الإبداعية إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع وفق مجال الاهتمام.