شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تعتبر الفواكه مهمة ومفيدة؟ وزارة الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان إن الفواكة مهمة ومفيدة لأنها تساهم في الوقاية من الإصابة بالعديد من الأمراض (مثل: أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان)

وتابعت وزارة الصحة والسكان : تحتوي الفواكة على العديد من الفيتامينات والمعادن (كالكالسيوم والبوتاسيوم والعديد من مضادات الأكسدة (مثل: فيتامينات (أ) ))و(هـ) و(ج

وأوضحت وزارة الصحة أنها مصدر جيد للألياف وبذلك تساعد في تنظيم عمل الجهاز الهضمي وتساعد على الشعور بالشبع وتنقص الوزن كما تعتبر مصدر جيد للسكريات الطبيعية وبديل ممتاز للحلويات والسكريات المضافة والمصنعة.