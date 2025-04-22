شكرا لقرائتكم خبر عن مد فترة صرف الدعم الاضافى للمستحقين على بطاقات التموين حتى نهاية مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية على مد فترة صرف السلع الخاصة بالمنحة الإضافية للمستحقين على بطاقات التموين حتى نهاية شهر مايو 2025، وذلك لإتاحة الفرصة أمام المواطنين الذين لم يتمكنوا من صرف كامل مستحقاتهم من المنحة خلال شهرى مارس وأبريل.

ويأتى صرف المنحة تنفيذا للتكليفات الرئاسية بصرف الدعم الإضافي للأسر الأكثر احتياجًا والمقيدة على البطاقات التموينية بتكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه، وذلك ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة التي اتسمت بأنها أكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً على نحو يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين ضمن حزمة برامج الحماية الاجتماعية التي وجه بها رئيس الجمهورية لتخفيف العبء على المواطنين، كما دعت الوزارة المواطنين المستفيدين من المنحة علي بطاقات التموين التوجه إلى المنافذ التموينية خلال شهرأبريل وشهر مايو لصرف مستحقاتهم من المنحة الإضافية قبل نهاية الفترة المحددة.

وجاء قرار الدكتور شريف فاروق وزير التموين بمد فترة صرف الدعم الاضافي في ضوء المتابعة المستمرة لمنظومة صرف السلع التموينية والمنحة الإضافية، وحرص الوزارة على ضمان حصول كل مستحق على الدعم الإضافي المقرر له، وبما يعزز من استقرار الأحوال المعيشية للأسر المستحقة للدعم، حيث سيتم الصرف خلال شهر مايو 2025 بنفس الضوابط والأسس التي نص عليها التوجيه الوزاري الصادر من الدكتور الوزير، كما تستمر عملية تسليم السلع الإضافية من مخازن شركتي الجملة إلى المنافذ التموينية بشكل منتظم، حيث يُسمح للتجار بالاستعاضة من المخازن دون التقيد بعدد مرات الاستعاضة شهريًا، بما يضمن توافر السلع واستمرارية صرف المنحة بسلاسة في كافة المنافذ.