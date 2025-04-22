شكرا لقرائتكم خبر عن رابط التقييمات الأسبوعية والآداءات الصفية للطلاب للترم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

انتظمت صباح اليوم الثلاثاء الدراسة فى المدارس بعد إجازة شم النسيم أمس الاثنين، وتتابع المديريات والإدارات التعليمية الحضور والمواظبة داخل الفصول للطلاب مع التأكيد على ضرورة تطبيق قواعد الغياب والعقوبات التى يجب تفعيلها على من يتجاوز نسبة الغياب المقررة.

وشددت المديريات التعليمية على مواصلة التقييمات الأسبوعية والآداءات الصفية والمنزلية للفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل، موضحة أنه يمكن متابعة التقييمات من خلال الرابط التالى هنا..

ويتم عقد التقييمات للطلاب خلال اليوم الدراسى من خلال معلمى الفصول والمواد الدراسية المختلفة مع التزام المدارس بالتقييمات المتاحة عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، كما وجهت المديريات التعليمية المدارس بأن تكون تقييمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على جميع الطلاب المستهدفين لقياس نواتج التعلم المرتبطة بالمنهج الدراسى للفصل الدراسي الثانى، لمعرفة نقاط الضعف لدى التلاميذ ومعالجتها، موضحة أن التقييمات تساعد الطلاب على معرفة مستواهم المرتبط بجزئيات المنهج الدراسى.

وشددت الوزارة على أهمية تكثيف كافة الجهود لمواصلة الانضباط الكامل للعام الدراسي والالتزام بالمتابعة المستمرة لنسب حضور الطلاب في المدارس، وتنفيذ البرامج العلاجية المخصصة لتحسين مستوى القراءة والكتابة خلال الإجازة الصيفية لتحسين مستوى الطلاب في هذه المهارات الأساسية، وكذلك أهمية التعامل بشفافية في نتائج التقييمات وأعمال السنة، لضمان تحقيق العدالة والمساواة بين الطلاب، وأخذ كل طالب نتيجته الحقيقية لمساعدته في تحقيق تحسين مستواه التعليمى.



