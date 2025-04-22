شكرا لقرائتكم خبر عن مدارس النيل تعلن عن مبادرة بعنوان مصر بعيون النيل للطلاب والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت مدارس النيل المصرية الدولية ، انطلاق مبادرة مصر بعيون النيل تحت رعاية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف حيث تهدف مبادرة مصر بعيون النيل فى :

- تسليط الضوء على أبرز إنجازات الدولة المصرية خلال العقد الأخير

-عرض المشروعات القومية الناجحة بأسلوب توثيقي مبسط

-تفعيل شعار معا بالوعي نحميها ونشر ثقافة مواجهة الشائعات السلبية المحبطة

-تقديم رؤية وتصور لمستقبل مصر من خلال إبداعات أبنائها

- إبراز دور الطلاب في نشر الوعي بالمشروعات القومية والإنجازات الوطنية

وحددت مدارس النيل تمثل إجراءات التنفيذ وأهدافها كالتالى:

- نشر إعلان المبادرة بجميع المدارس

- توعية الطلاب بأهمية المشاركة وأهداف المبادرة

- يمكن للطلاب المشاركة بشكل فردي أو في مجموعات لا تزيد عن 3 طلاب، موضحة أن المنتج النهائى عبارة عن :

- بحث مكتوب

-عمل مرئي مصور فيديو

-تقرير صوتي

-برنامج إذاعي

-تصميم موقع إلكتروني

وأوضحت أن الجوائز:

- شهادة تقدير لكل الطلاب المشاركين

-يحصل الفريق الفائز أو الطالب الفائز على جهاز تابلت

-يحصل المشرف الذي ساهم في دعم الطلاب على تابلت.