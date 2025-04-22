شكرا لقرائتكم خبر عن مدارس النيل تعلن عن مبادرة بعنوان مصر بعيون النيل للطلاب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود طه حسينالثلاثاء، 22 أبريل 2025 09:19 ص
أعلنت مدارس النيل المصرية الدولية ، انطلاق مبادرة مصر بعيون النيل تحت رعاية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف حيث تهدف مبادرة مصر بعيون النيل فى :
- تسليط الضوء على أبرز إنجازات الدولة المصرية خلال العقد الأخير
-عرض المشروعات القومية الناجحة بأسلوب توثيقي مبسط
-تفعيل شعار معا بالوعي نحميها ونشر ثقافة مواجهة الشائعات السلبية المحبطة
-تقديم رؤية وتصور لمستقبل مصر من خلال إبداعات أبنائها
- إبراز دور الطلاب في نشر الوعي بالمشروعات القومية والإنجازات الوطنية
- نشر إعلان المبادرة بجميع المدارس
- توعية الطلاب بأهمية المشاركة وأهداف المبادرة
- يمكن للطلاب المشاركة بشكل فردي أو في مجموعات لا تزيد عن 3 طلاب، موضحة أن المنتج النهائى عبارة عن :
- بحث مكتوب
-عمل مرئي مصور فيديو
-تقرير صوتي
-برنامج إذاعي
-تصميم موقع إلكتروني
- شهادة تقدير لكل الطلاب المشاركين
-يحصل الفريق الفائز أو الطالب الفائز على جهاز تابلت
-يحصل المشرف الذي ساهم في دعم الطلاب على تابلت.
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