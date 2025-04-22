شكرا لقرائتكم خبر عن فرص عمل فى قبرص بمرتبات تصل 90 ألف جنيه شهريا.. رابط التقديم والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة العمل عن توافر 6 فرص عمل جديدة في إحدى الشركات القبرصية، بمهنة فني لحام، على أن تشمل التخصصات المطلوبة: لحام ألواح وأنابيب الفولاذ الكربوني باستخدام طرق اللحام GTAW، أو مزيج من الطرق مثل SMAW، FSAW، GMAW، بالإضافة إلى اللحام بالقوس الغازي، والقوس الكهربائي، والقوس المعدني المحمي للفولاذ.

وقالت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، إن الوظائف تأتي برواتب شهرية تبلغ 1500 يورو، وتتضمن 38 ساعة عمل أسبوعيًا موزعة على 5 أيام، إلى جانب ساعات عمل إضافية مدفوعة الأجر. وتشمل المزايا أيضًا توفير المواصلات من وإلى العمل مجانًا، مع إمكانية توفير السكن والوجبات بمقابل ثابت يُخصم من الأجر الشهري، بالإضافة إلى تذاكر سفر مجانية من وإلى مصر.

تبلغ مدة العقد سنتين، مع إمكانية تجديده لعامين إضافيين، ويُشترط في المتقدمين ألا تقل خبرتهم العملية عن خمس سنوات، مع تفضيل الحاصلين على مؤهلات أو شهادات معتمدة في مجال اللحام، إضافة إلى شرط إجادة اللغة الإنجليزية.

يمكن للراغبين في التقديم إرسال السيرة الذاتية باللغة الإنجليزية وصور من المستندات المطلوبة، بدءًا من اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025، ولمدة ثلاثة أيام، عبر الرابط التالي:

https://egyres.manpower.gov.eg/Request_CY/index