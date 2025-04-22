شكرا لقرائتكم خبر عن الفاتيكان: نقل جثمان البابا فرانسيس غدا للكنيسة ومراسم الجنازة السبت والان مع تفاصيل الخبر

أكد الفاتيكان أنه سيتم نقل جثمان البابا فرانسيس ، الذى توفى أمس الاثنين عن عمر يناهز 88 عاما ، غدا الأربعاء إلى كنسية القديس بطرس ، ومن المقرر أن تقام مراسم الجنازة يوم السبت القادم.

ومن المقرر أن يسجى جثمان البابا لمدة ثلاثة أيام حتى يتمكن المؤمنون من إلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه.

أكد الفاتيكان الثلاثاء أن نعش البابا سينقل غداً الأربعاء عند الساعة التاسعة صباحاً من كنيسة سانتا مارتا حيث كان يقيم إلى كنيسة القديس بطرس. وسيتم عرض كنيسة الجنازة هناك لمدة ثلاثة أيام حتى يتمكن المؤمنون من تقديم احترامهم الأخير بعد وفاته يوم الاثنين.

وسيتم تشييع الجنازة يوم السبت الساعة العاشرة صباحًا في ساحة القديس بطرس. ومن المقرر بعد ذلك نقل التابوت إلى كنيسة سانتا ماريا ماجوري للدفن.

واجتمعت الجمعية الأولى للكرادلة منذ الساعة التاسعة صباح اليوم للتحضير لاجتماع انتخاب البابا الجديد وتحديد التفاصيل مثل إجراءات نقل الجثمان.

وفي الصور الأولى للتابوت التي نشرها الفاتيكان، يرقد البابا في تابوت خشبي مفتوح بدون النعش في كنيسة سانتا مارتا، مرتديًا التاج والرداء الأبيض والكاسوب الأحمر والباليوم الأبيض، بينما يحمل المسبحة بين يديه.

سيقوم الملك فيليبي السادس والملكة ليتيزيا، برفقة الملكة صوفيا، بزيارة السفارة البابوية في إسبانيا صباح اليوم للتوقيع على كتاب التعازي الذي نظمته سفارة الفاتيكان