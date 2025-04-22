شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا تعلن الحداد 3 أيام على وفاة البابا فرانسيس: مات رجل السلام والحوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الحكومة الإسبانية الحداد الرسمي لمدة ثلاثة أيام بعد وفاة بابا الفاتيكان ، البابا فرانسيس، أمس الاثنين عن عمر يناهز 88 عاما ، حسبما قالت صحيفة الباييس الإسبانية.

وأعربت الحكومة الإسبانية عن أسفهم لخسارة "رجل السلام والحوار"، وأكد رئيس الحكومة ، بيدرو سانشيز التزام البابا "بالسلام والعدالة الاجتماعية والأكثر ضعفاً".

كما أعرب وزير العدل فيليكس بولانيوس عن "أعمق تعازي" السلطة التنفيذية بوفاته، وقال بولانيوس في بيان رسمي "مات رجل طيب وبابا عظيم"، معلنا عن إعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام على قداسته، وقال بولانيوس "إن بابوية البابا فرانسيس كانت بمثابة قوة دافعة للتجديد والإصلاح في الكنيسة الكاثوليكية والتي ستترك إرثا للتاريخ".

وسلط المتحدث باسم الحكومة الضوء على تفاني البابا "للضعفاء" و"كفاحه ضد عدم المساواة، وضد الظلم، وكفاحه ضد تغير المناخ واهتمامه بكل أولئك الموجودين على الهامش"، فضلاً عن "دفاعه عن السلام" في صراعات مثل أوكرانيا وغزة.

وبحسب بولانيوس، فإن البابا فرانسيس كان على دراية كاملة بالواقع الإسباني. وأضاف بولانيوس "لقد أحبنا، وأحببناه وأحببنا ما تعنيه بابويته".

وكانت الحكومة الإقليمية لمجتمع مدريد تتبع نفس الاستراتيجية ، حيث قدمت رئيسة المنطقة ، إيزابيل دياز أيوسو تعازيها للمجتمع الكاثوليكي في جميع أنحاء العالم في حفل أقيم في ساحة كولون بالعاصمة، بعد الوقوف دقيقة صمت على روح البابا.

وقالت رئيس المنطقة "ارقد في سلام"، مؤكدا أن البابا فرانسيس هو أول بابا من أصل إسباني أمريكي. وأعلنت مدريد الحداد لمدة ثلاثة أيام.

وأضافت أنه اعتبارًا من هذا الاثنين وحتى الأربعاء المقبل 23 أبريل، سيتم تنكيس الأعلام على المباني الرسمية حيث يكون استخدامها إلزاميًا حدادًا على البابا.