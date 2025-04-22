شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء توصح أضرار الإفراط فى تناول الرنجة والفسيخ والان مع تفاصيل الخبر

كشفت هيئة الدواء المصرية عن أضرار الإفراط في تناول الفسيخ والرنجة والتى تضمنت :-

-ارتفاع مستويات ضغط الدم، حيث يحتوي الفسيخ والرنجة على كميات كبيرة من الأملاح التى تؤثر على مستويات الضغط في الدم.​​

-اضطرابات الجهاز الهضمي، حيث ينتج عن تناول الأسماك المملحة الشعور بالانتفاخ واضطرابات المعدة والحموضة التي تتطور وتصبح نزلة معوية حادة. ​​

-ضيق التنفس: الأسماك المملحة الفاسدة تعرضك للشعور بالاختناق وعدم القدرة على التنفس بشكل سليم.​​

-الإصابة بمرض البتيوليزم: وهو مرض يهاجم الأعصاب، وبينتج عنه ازدواج الرؤية، وصعوبة الكلام وضعف الأطراف العليا للجسم، وممكن يصيب عضلات الجهاز التنفسي، ويسبب فشل التنفس والوفاة، والمرض ده بيحصل نتيجة الطريقة الخاطئة في حفظ الأسماك المملحة.​​

