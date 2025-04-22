شكرا لقرائتكم خبر عن موعد تطبيق التوقيت الصيفى فى مصر 2025.. استعد لتقديم ساعتك 60 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

أيام قليلة تفصلنا عن بدء تطبيق التوقيت الصيفى في مصر 2025، وذلك وفقا للقانون رقم 34 لسنة 2023، فى شأن تقرير نظام التوقيت الصيفى، والذى صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، في 16 إبريل 2023.

تطبيق التوقيت الصيفى في مصر 2025 يوم الجمعة

وبحسب قانون التوقيت الصيفي يكون تطبيق التوقيت الصيفى في مصر 2025 اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، من كل عام ميلادى، حيث يتم تعديل الساعة يوم الجمعة سواء في تطبيق التوقيت الصيفي أو التوقيت الشتوى، كونه يوم إجازة رسمي فى معظم قطاعات الدولة.



واختار القانون يوم الجمعة لهذا السبب، تجنبا لحدوث أى مشكلات أو أخطاء خاصة بالوقت، ولتكون هناك فرصة للمواطنين لإدراك التغيير والعمل عليه، تجنبًا لتأثر سير العمل في المصالح الحكومية والمؤسسات، فى حالة وجود التغيير فى يوم عمل طبيعي.

موعد تطبيق التوقيت الصيفى في مصر 2025

وبالتالي يكون تطبيق التوقيت الصيفى في مصر يوم الجمعة الأخيرة من شهر إبريل والتي توافق هذا العام 25 إبريل 2025، وتكون عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي من خلال تقديم الساعة 60 دقيقة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر.

إقرار العمل بـ التوقيت الصيفي فى مصر جاء بعد نحو 7 سنوات من إلغائه، وتم تطبيقه فى الجمعة الأخيرة من شهر أبريل لعام 2023، وتقوم آلية التوقيت الصيفي على تقديم الساعة 60 دقيقة وفقا لبيانات مجلس الوزراء، فيما يتم تطبيق التوقيت الشتوي بتأخير الساعة 60 دقيقة.