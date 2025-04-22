شكرا لقرائتكم خبر عن سكتة دماغية وغيبوبة أدت لتوقف القلب.. الفاتيكان يكشف عن سبب وفاة البابا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفاتيكان أن سبب وفاة البابا فرانسيس، هو سكتة دماغية تسببت في غيبوبة وفشل فى الدورة الدموية القلبية، ثم توقف القلب.

وأكد البروفيسور أندريا أركانجيلي، مدير مديرية الصحة في دولة الفاتيكان، أن سكتة دماغية وغيبوبة أدت لتوقف القلب ، فى شهادة الوفاة التي نشرت للعامة، بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أنه كان لديه تاريخ من الفشل التنفسي الحاد مع الالتهاب الرئوي المتعدد الميكروبات الثنائي، وتوسع القصبات الهوائية المتعددة، وارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري من النوع الثاني.

وبحسب صحيفة "كورييري ديلا سيرا"، استيقظ البابا فرانسيس في الساعة السادسة صباحاً وكان لا يزال يشعر بأنه على ما يرام، وبعد ساعة بدأ يشعر بالمرض وبعد دقائق قليلة، في الساعة 7:30 صباحًا، حدثت النتيجة المميتة.

وتوفى بابا الفاتيكان بعد يوم واحد فقط من وقوفه من الشرفة المركزية في كاتدرائية القديس الأحد، بطرس لمناسبة عيد الفصح، وحيا البابا جميع الحاضرين في ساحة القديس بطرس وخاطبهم بكلمات قليلة: "أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، عيد فصح سعيد"، إلا أنه اضطر إلى تفويض قراءة النص إلى عريف الحفل، دييجو رافيلي، بسبب حالته الصحية.

كانت صحة البابا فرانسيس هشة للغاية في الآونة الأخيرة، وفي 23 مارس ، خرج من المستشفى بعد 37 يوماً قضاها فيه، خلال الأسابيع التي قضاها في المستشفى، وجد طريقة لمواصلة عمله، وبعد خروجه من المستشفى، واصل فترة نقاهته إلى جانب جدول أعماله الرسمي.

وكان نشر الفاتيكان وصية البابا فرانسيس الأخيرة بخصوص طريقة ومكان دفنه في الأرض، وقال فيها: "إذ أشعر بأن شمس حياتي الأرضية تميل إلى المغيب، وبثقة حية في الحياة الأبدية، أرغب في التعبير عن إرادتي في ما يخص فقط مكان دفني".

وأضاف: "لقد أوكلت دائمًا حياتي وخدمتي الكهنوتية والأسقفية إلى أم ربنا، مريم الكلية القداسة. ولذلك، أطلب أن ترقد رفاتي، بانتظار يوم القيامة، في البازيليك البابوية للقديسة مريم الكبرى.

وجاء في الرسالة التالي: "أرغب أن تُختتم رحلتي الأرضية الأخيرة في هذا المزار المريمي العريق، حيث اعتدت أن أذهب للصلاة في بداية كل زيارة رسولية ونهايتها، لأوكل بثقة نواياي إلى الأم الطاهرة، وأشكرها على رعايتها الوالدية والوديعة".