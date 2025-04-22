موعد إتاحة التقدم للطلاب العائدين من روسيا والسودان للالتحاق بجامعات مصرية

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القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة التعليم العالى، إتاحة باب التقدم للطلاب العائدين من روسيا والسودان بنفس القواعد السابقة، خلال شهري مايو ويونيو القادمين، وذلك للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية للعام الجامعى الجديد.

وتشمل الإجراءات التنفيذية لتحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية؛ لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية، هذه الإجراءات حيث يتم قبول تحويل الطلاب المصريين المُقيدين للدراسة بالجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية قبل اندلاع الأحداث فى كافة التخصصات بـ الجامعات الخاصة والأهلية المصرية وفقًا للتخصص المُناظر الدراس به الطالب فى الخارج على ألا تقل مدة الدراسة فى الجامعة المحول إليها فى مصر عن عام دراسى كامل.



ويشترط لقبول تحويل الطلاب إلى التخصصات العملية بالجامعات الخاصة والأهلية اجتيازهم للمقررات الدراسية المؤهلة لهذه التخصصات فى شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة وعلى الطالب تقديم شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة التى تثبت ذلك.



ويتقدم الطالب إلى الجامعة التى يرغب فى التحويل إليها مباشرة على أن يقدم الطالب ما يثبت صحة أنه مقيد بجامعة روسية أو أوكرانية أو جامعة سودانية حتى العام الدراسى الحالى (2022/2023 ) وشهادة بالمقررات التى درسها ومحتواها العلمى لعمل مقاصة علمية للطالب لتحديد المستوى الدراسى، وفى حالة تعذر تقديم شهادات المقررات قبل بداية العام الدراسى (2023/2024) يصبح قرار التحويل منعدمًا.



وفى حالة التحويل من إحدى الكليات وكان الطالب قد اجتاز فصل دراسى على الأقل بنجاح أو عام دراسى كامل وفق نظام الساعات المُعتمدة بنجاح، تقوم الكلية المحول إليها الطالب بالنظر فى المواد التى اجتازها الطالب أثناء دراسته بالجامعة بالخارج وذلك للنظر فى معادلة تلك المقررات واستكمال أعمال المقاصة على أن تنتهى أعمال المقاصات قبل بداية العام الجامعى 2023/2024 ويُطبق هذا النظام على الطلاب المصريين الدارسين بروسيا وأوكرانيا والسودان بالجامعات المُعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات والراغبين بالتحويل للدراسة بكليات مناظرة لكلياتهم بالجامعات الخاصة والأهلية بجمهورية مصر العربية، وفى هذه الحالة يتواصل الطالب مع أمانة المجلس الأعلى للجامعات من خلال المنصة الإلكترونية المُخصصة لهذا الغرض للحصول على إفادة باعتماد المجلس الأعلى للجامعات للكلية والجامعة الدراس بها بالخارج لتقديمها لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية لاستكمال إجراءات قيده بالكلية المُناظرة بالجامعات الخاصة والأهلية ولإجراء المقاصة العلمية المطلوبة.



ويتم إجراء الامتحانات فى الكليات الحكومية الآتية:-

• امتحانات طلاب كليات الطب البشرى تتم فى كلية الطب جامعة القاهرة.

• امتحانات طلاب كليات طب الفم والأسنان تتم فى كلية طب الفم والأسنان جامعة عين شمس.

• امتحانات طلاب كليات الصيدلة تتم فى كلية الصيدلة جامعة القاهرة.

• امتحانات طلاب كليات الهندسة تتم فى كلية الهندسة جامعة عين شمس.

• باقى التخصصات يتم إجراء الامتحان داخل الكليات المعنية بالجامعات الخاصة.



