شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى التوصيات الغذائية لمرض السكرى من النوع الأول؟ والان مع تفاصيل الخبر

السكرى من النوع الأول هو حالة طبية مزمنة تحدث عندما ينتج البنكرياس القليل من الانسولين أو لا ينتج نهائيًا ، يبدأ عادةً فى مرحلة الطفولة أو الشباب ، ولكن يمكن أن يتطور فى أو عمر ، ولذلك فإن هذا النوع يتطلب مراقبة منتظمة لسكر الدم وعلاجه بالانسولين ، كما يمكن أن يتحكم تعديل نمط الحياة إلى جانب تناول الأدوية فى مستويات السكر وتقليل مخاطر المضاعفات المرتبطة بالأمراض.



وفى التقرير التالى نتعرف على التوصيات الغذائية لمرضى السكري من النوع الأول:

1- تجنب المشروبات السكرية، اختر الماء بدلاً منها و تتوفر العديد من أنواع المياه الغازية التي تحتوي على نسبة قليلة من الكربوهيدرات أو بدائل السكر.

2- جرب أيضاً إضافة الفواكه والأعشاب الطازجة إلى الماء لإضفاء نكهة مميزة، ولكن دون إضافة سعرات حرارية أو سكر إضافي. يُعدّ كريستال لايت، أو عصير الليمون الخالي من السكر، أو الشاي غير المُحلى خيارات أخرى، ولكن لا ينبغي أن يكون مصدر الترطيب الرئيسي.

3- لا تدع طفلك يفوت وجباته، فقد يؤدي ذلك إلى الإفراط في تناول الطعام في الوجبة التالية.

4- حتى لو كان طفلك يحاول إنقاص وزنه، يجب ألا يفوت وجبة أبدًا. يجب عليه فقط تقليل حجم الحصص.

5- تناول كمية أكبر من الألياف يوميًا للمساعدة في ضبط مستوى السكر في الدم، بالإضافة إلى فوائد صحية أخرى عديدة.

6- اختر كربوهيدرات صحية في كل وجبة، وحاول دمجها مع الدهون والبروتينات. من أمثلة الكربوهيدرات الصحية: المكرونة، القمح الكامل، والأرز البني، وخبز القمح الكامل، ودقيق الشوفان، والفواكه.

7- شجع طفلك على تجربة أطعمة جديدة واكتشاف الأطعمة التي يحبها. بإشراك الأطفال في قرارات تخطيط وجباتهم، يمكنك مساعدتهم على الشعور بالرضا عن عاداتهم الصحية.

