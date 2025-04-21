شكرا لقرائتكم خبر عن صحفية تكشف تفاصيل حصولها على جائزة التميز بمهرجان لاس فيجاس لفنون الإعلام والان مع تفاصيل الخبر

قالت أميرة سيد الصحفية المصرية الحائزة على جائزة التميز بمهرجان لاس فيجاس لفنون الإعلام، إنها مؤخرا في برنامج الماجستير حول الصحافة التليفزيونية والرقمية بمركز كمال أدهم بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بقيادة الدكتور حسين أمين، يتم إنتاج أفلام وثائقية، وفي آخر ترم كان هناك اقتراحات لأفكار للعمل عليها.



وأضافت خلال مداخلة عبر سكايب ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل، أن لديها شغف بقضايا الاستدامة وتمكين المرأة، فلفت انتباهها مبادرة وزارة الري بتمكين السيدات بتحويل ورد النيل لمنتجات يدوية، فهو يشكل تحدي بيئي، فحولوا التحدي لمصدر رزق للسيدات، وتلقوا تدريب على ذلك.

وأشارت إلى الحاجة لفيلم وثائقي لتسليط الضوء على الفكرة، مضيفة أنها تواصلت مع وزارة الري وتم تنفيذ الفكرة، وكانت كفر الشيخ أول محافظة تطلق المبادرة، وأنتجت الفيلم الوثائقي "سيدات النيل".