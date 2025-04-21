شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تنشر فرق التدخل السريع لتقديم الدعم الطبى خلال الاحتفال بشم النسيم والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة الصحة والسكان رفع درجة الاستعداد بجميع المنشأت الصحية، وفي أقسام الطوارئ والاستقبال والرعايات والحضانات وبنوك الدم، مع تأهب فرق الانتشار السريع على مستوى محافظات الجمهورية، لتقديم أفضل رعاية طبية للمواطنين.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن ذلك في إطار تأمين فترة الأجازات واحتفالات المصريين بـ«عيد القيامة المجيد» وشم النسيم، حيث يتم تعزيز الحملات الرقابية على المستشفيات في جميع محافظات الجمهورية، لتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين خلال الاحتفال بالأعياد والمناسبات الرسمية.

ونصحت وزارة الصحة والسكان بشراء الأسماك المملحة والمدخنة من مصدر موثوق يخضع للرقابة كما يجب شرب كميات كبيرة من الماء للحفاظ على رطوبة الجسم، وتجنب المشروبات الغازية مع تناول كمية كبيرة من أوراق الخضار (مثل: الخس والجرجير والبقدونس والكرفس والحرص على شرب مشروب ساخن من الشاي الأخضر، الكركديه، الينسون) لتطهير المعدة من السموم والفضلات على مدار اليوم

كما يجب عدم الإسراف في تناول الأسماك المملحة والمدخنة، وعدم الإفراط في تناولها على نسبة عالية من الأملاح والتي قد تزيد عن 17% من وزن الجسم وخاصةً لفئات الأطفال والحمام وكبار السن ومرضى الكلى والضغط والاهتمام بالنظافة والحرص على التواجد في أماكن جيدة التهوية، والحفاظ على صحة جميع أفراد الأسرة

وتابعت : عند الشعور بأي أعراض مرضية: (جفاف الحلق - صعوبة في البلع - ضيق في التنفس. يجب التوجه بسرعة إلى أقرب مستشفى أو مركز صحي لتلقي العلاج أو الاتصال على الخط الساخن 137 / 16474مشيرة الي توفير مصل "البتيوليزم" الخاص بحالات التسمم بمستشفيات الوزارة بالمجان



وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى رفع درجة الاستعداد بالغرفة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة وجميع الغرف الفرعية بجميع محافظات الجمهورية، للعمل على مدار الـ 24 ساعة لتلقى بلاغات الحالات الحرجة والعمل سريعًا على توفير الخدمة الطبية اللازمة، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لتقديم كافة الخدمات التوعوية والطبية عبر الخط الساخن 16474 و 137 لضمان تلبيه الاحتياجات العاجلة للمرضى .

ولفت «عبدالغفار» إلى مراجعة المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية في مخازن الأزمات والطوارئ بجميع المحافظات، وتأمين احتياطي كافٍ من أكياس الدم ومشتقاته، بالتنسيق مع بنوك الدم الرئيسية وغرفة النداء الآلي (137)، لضمان تلبية احتياجات المرضى، إلى جانب التحقق من مخزون الأكسجين، وصلاحية المولدات، وتوافر الوقود اللازم لتشغيلها في جميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة لافتا إنه تم تكثيف الحملات المرورية من فرق الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، على أقسام الاستقبال والطوارئ والرعايات والحضانات، لمتابعة تواجد الكوادر الطبية في جميع الأقسام، ومدى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، بالإضافة إلى قيام الغرفة المركزية للأزمات بتقديم الاستشارات الطبية لحالات التسمم وتحويل الحالات التي تحتاج تدخل طبي للمستشفيات لتلقي العلاج، عبر الخط الساخن 137 وتقديم الإرشادات اللأزمة لحالات الجلطات القلبية ضمن مبادرة «كل ثانية حياة» من خلال الرقم 16474،

وأوضح وجود تنسيق لتسكين الحالات المسجلة في مشروع «رعايات مصر» بالتعاون مع هيئة الإسعاف المصرية، عبر منظومة إلكترونية متكاملة لتسريع عمليات النقل وتقديم الرعاية الطبية العاجلة.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد الصدفي رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، أنه تم وضع آلية عمل مُميكنة للتدخل السريع للحالات الحرجة بالتنسيق مع الجهات المعنية، في ظل توافر الأدوية والأمصال الخاصة بحالات التسمم، ونشر بروتوكلات التعامل مع جميع أنواع حالات التسمم وسرعة التنسيق للحالات التى تحتاج تحويل للمستشفيات لتلقى الرعاية الطبية اللازمة .