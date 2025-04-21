شكرا لقرائتكم خبر عن "منورة بأهلها".. السفارة الأمريكية بالقاهرة تنشر صورا لمصر من الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

تغزلت صفحة السفارة الأمريكية بالقاهرة، في جمال وسحر الدولة المصرية، بعد أن نشرت صور التقطت من الفضاء، تظهر النور الساطع من الأراضي المصرية، معلقة: "مصر فعلا منورة بأهلها".



وكتبت صفحة السفارة على فيس بوك: "الصور الجميلة دي كانت من رحلات روّاد الفضاء من محطة الفضاء الدولية، مش بس بتورينا أنوار القاهرة بالليل، لكن كمان بتوضح نمو المدينة وتطورها".

وقالت: "تقدر تشوف نهر النيل مرسوم قدّامك بخط من النور، وتلاحظ ازاي القاهرة بتكبر وتتوسع مع مناطق جديدة زي القاهرة الجديدة و6 أكتوبر".

وأضافت: "الصور دي مش بس جميلة، دي أدوات علمية بتساعد العلماء يرصدوا ويحكوا إزاي المدن بتتوسع وبتستهلك طاقة وإزاي ممكن تحسن البنية التحتية، لما نبص من الفضاء، بنكتشف إن المسافات بتصغر وفرصنا للتعاون بتكبرخصوصًا لما بلدينا يشتغلوا سوا لتطورنا كلنا".



الدلتا والنيل