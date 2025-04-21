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تغيرات فى درجات الحرارة غدا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

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تغيرات فى درجات الحرارة غدا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

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القاهرة - سامية سيد - يتسأل البعض عن درجات الحرارة غدا الثلاثاء 22 أبريل 2025، حيث تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد الطقس ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة نهاراً علي أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، معتدل ليلاً على أغلب الأنحاء كما يشهد نشاط رياح على أغلب أنحاء الجمهورية تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق خاصة المناطق المكشوفة والصحراوية.

وكانت هيئة الأرصاد قد أوضحت أن  درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو التالي:

القاهرة

العظمى 39 درجة.
الصغرى 27 درجة.

الإسكندرية

العظمى 34 درجة.
الصغرى 21 درجة.

مطروح

العظمى 32 درجة.
الصغرى 19 درجة.

سوهاج

العظمى 42 درجة.
الصغرى 26 درجة.

قنا

العظمى 42 درجة.
الصغرى 26 درجة.

أسوان

العظمى 43 درجة.
الصغرى 27 درجة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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