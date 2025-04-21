شكرا لقرائتكم خبر عن تغيرات فى درجات الحرارة غدا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسأل البعض عن درجات الحرارة غدا الثلاثاء 22 أبريل 2025، حيث تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد الطقس ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة نهاراً علي أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، معتدل ليلاً على أغلب الأنحاء كما يشهد نشاط رياح على أغلب أنحاء الجمهورية تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق خاصة المناطق المكشوفة والصحراوية.

وكانت هيئة الأرصاد قد أوضحت أن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو التالي:

القاهرة

العظمى 39 درجة.

الصغرى 27 درجة.

الإسكندرية

العظمى 34 درجة.

الصغرى 21 درجة.

مطروح

العظمى 32 درجة.

الصغرى 19 درجة.

سوهاج

العظمى 42 درجة.

الصغرى 26 درجة.

قنا

العظمى 42 درجة.

الصغرى 26 درجة.

أسوان

العظمى 43 درجة.

الصغرى 27 درجة.