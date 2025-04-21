شكرا لقرائتكم خبر عن حدائق أكتوبر: قطع المياه عن مناطق "أشجار سيتي" و "دار مصر" غدا لمدة 18 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر جهاز مدينة حدائق أكتوبر، قطع المياه عن عدد من المناطق بالمدينة ومنها مشروع دار مصر وأشجار سيتي، وضعف المياه وانقطاعها بمناطق المدينة (محور الشركات 247 وعمارة 1185 وعمارة ومناطق دهشور وابني بيتك 4)، وذلك لاستكمال أعمال ربط خطوط المياه الجديدة على الشبكة القائمة بالمدينة وكذلك أعمال الصيانة لبعض مكونات الشبكة والتي تم تأجيلها الأسبوع الماضي ومراعاة موعد الإجازات الحالية ومن ضمنها ربط الخط قطر 1000مم HDPE الجديد بجوار شركة سوميد والطريق البطيء المؤدي لمشروع دار مصر على الخط المغذي للمدينة قطر 1100 مم GRP.

وأكد الجهاز، أنه سيتم قطع المياه اعتبارا من غد الثلاثاء الساعة العاشرة مساءً حتى الثالثة عصر الأربعاء المقبل.

وأكد أنه تمت مراعاة تنفيذ أعمال الربط على أكثر من مرة لتقليل نطاق تأثير قطع المياه عن المدينة والاستفادة بالعمل طوال ساعات الليل، وكذلك مراعاة إنهاء تلك الأعمال قبل ذروة الصيف.

وناشد جهاز المدينة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه عن تلك الفترة ولما يمثله من أهمية في رفع كفاءة وتطوير البنية التحتية للمرافق بالمدينة.