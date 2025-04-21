شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشئون الصحية بالقاهرة: الأطقم الطبية موجودون في مواقعهم بالمستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

تابع الدكتور حمودة الجزار، رئيس قطاع الشئون الصحية، تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات شم النسيم، حيث أكد جاهزية جميع المستشفيات لاستقبال المواطنين في حال وقوع أي طوارئ، مشيرًا إلى تواجد الأطقم الطبية على مدار الساعة، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية بكميات كافية.

وأوضح الدكتور الجزار أن أقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات على استعداد تام للتعامل الفوري مع الحالات الطارئة، وعلى رأسها حالات التسمم الغذائي، وحوادث السير، والجروح، والحروق.

وفي السياق ذاته، شدد على توافر الأمصال والطعوم بجميع المستشفيات، إلى جانب تأمين احتياطي كافٍ من أكياس الدم ومشتقاته، وتجهيز وحدات الرعاية المركزة والحضانات لاستقبال الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية متخصصة. كما أشار إلى تفعيل الإبلاغ الفوري والتنسيق المستمر بين المستشفيات عبر الغرفة المركزية لإدارة الأزمات والطوارئ بالمديرية، والتي تعمل على مدار الساعة تحت رئاسته المباشرة.

ومن جانبها، صرحت الدكتورة إيمان هارون، وكيل المديرية للطب الوقائي، بأنه لم يتم رصد أو تسجيل أية حالات تسمم غذائي حتى نهاية احتفالات شم النسيم، مؤكدة استمرار توافر الأمصال والطعوم والأدوية تحسبًا لأي طارئ.

وفي ختام تصريحاته، أكد الدكتور الجزار أن تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات شم النسيم يتم بالتنسيق الكامل مع الهيئات التابعة لوزارة الصحة والسكان، بما يضمن إدراج جميع المستشفيات بالقاهرة ضمن الخطة، كما أشار إلى التنسيق مع رؤساء الأحياء وأقسام الشرطة لرفع درجة الاستعداد إلى أقصى مستوياتها، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين خلال فترة الاحتفالات.

الدكتور حمودة الجزار