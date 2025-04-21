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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: مصل التسمم المنبارى متوفر بالمجان بمراكز السموم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالإثنين، 21 أبريل 2025 08:03 م
قالت وزارة الصحة والسكان إن مصل التسمم الممبارى المضاد للتسمم الغذائى متوفر بالمتشآت الطبية ومراكز السموم بالمجان.
وأضافت وزارة الصحة والسكان: إذا ظهرت عليك أعراض التسمم الغذائي مثل زغللة العين، جفاف الحلق والحنجرة ومن ثم صعوبة بالنطق، صعوبة البلع، الدوار وضعف بالعضلات يجب التوجه لأقرب منشأة صحية.
وتابعت وزارة الصحة والسكان: يمكن التواصل مع أرقام الطوارئ 137 / 16474 لتلقي مصل التسمم الممباري.
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