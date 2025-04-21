شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: مصل التسمم المنبارى متوفر بالمجان بمراكز السموم والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان إن مصل التسمم الممبارى المضاد للتسمم الغذائى متوفر بالمتشآت الطبية ومراكز السموم بالمجان.

وأضافت وزارة الصحة والسكان: إذا ظهرت عليك أعراض التسمم الغذائي مثل زغللة العين، جفاف الحلق والحنجرة ومن ثم صعوبة بالنطق، صعوبة البلع، ⁠الدوار وضعف بالعضلات يجب التوجه لأقرب منشأة صحية.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: يمكن التواصل مع أرقام الطوارئ 137 / 16474 لتلقي مصل التسمم الممباري.