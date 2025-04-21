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وزارة الصحة: مصل التسمم المنبارى متوفر بالمجان بمراكز السموم

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  • وزارة الصحة: مصل التسمم المنبارى متوفر بالمجان بمراكز السموم 2/2

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الإثنين، 21 أبريل 2025 08:03 م

قالت وزارة الصحة والسكان إن مصل التسمم الممبارى المضاد للتسمم الغذائى متوفر بالمتشآت الطبية ومراكز السموم بالمجان.

وأضافت وزارة الصحة والسكان: إذا ظهرت عليك أعراض التسمم الغذائي مثل زغللة العين، جفاف الحلق والحنجرة ومن ثم صعوبة بالنطق، صعوبة البلع، ⁠الدوار وضعف بالعضلات يجب التوجه لأقرب منشأة صحية.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: يمكن التواصل مع أرقام الطوارئ 137 / 16474 لتلقي مصل التسمم الممباري.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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