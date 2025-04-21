شكرا لقرائتكم خبر عن آلاف الإسرائيليين يحتشدون في تل أبيب للمطالبة بإقالة نتنياهو والان مع تفاصيل الخبر

احتشد آلاف الإسرائيليين وسط تل أبيب للمطالبة بإقالة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنامين نتنياهو، بسبب إصراره على الاستمرار في الحرب على غزة، ورفض اتفاقيات تقضى بتبادل الأسرى والرهائن المحتجزين في القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023، كما تأتي المظاهرات على خلفية مذكرة الدفاع التي قدمها رئيس الشاباك.

من ناحية أخرى، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مئات من مسؤولي وموظفي جهاز الشاباك السابقين وقعوا على رسالة دعم لرئيس الجهاز رونين بار في مواجهة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

في سياق آخر، نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قوله إنه يفكر في الاستقالة من الحكومة إذا لم يتم قبول طلبي بتكثيف القتال في غزة.

وتشهد الساحة السياسية الإسرائيلية حالة من الغليان، بسبب إصرار رئيس وزراء الاحتلال بنامين نتنياهو على الاستمرار في حالة الحرب ضد سكان قطاع غزة، رغم المطالب بوقف القتال وتنفيذ اتفاق يقضى بتبادل الأسرى والرهائن.