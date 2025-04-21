شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة دعم فلسطين: غزة تعيش مجاعة.. وإسرائيل ماضية فى مخطط تصفية القضية والان مع تفاصيل الخبر

أكد صلاح عبد العاطى رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطينى، أن قطاع غزة يتعرض يوميا لجريمة إبادة جماعية منذ عام ونصف من حرب الإبادة، وتتواصل حرب التجويع منذ 47 يوما وفيها لم تدخل أى مساعدات إنسانية وشبح المجاعة يفتك بالمدنيين.

وأضاف صلاح عبد العاطى خلال مداخلة لبرنامج "اليوم" المذاع على قناة DMC، أن إسرائيل ماضية فى مخططاتها بتصفية القضية الفلسطينية، وما قبل السابع من أكتوبر وما بعده تهدف إلى ضم الضفة الغربية وتهويد مدينة القدس واستباحة الأماكن المقدسة.

ولفت إلى أن إسرائيل منعت قيام قداس سبت النور فى كنيسة القيامة، ونعزى العالم فى وفاة البابا فرنسيس الذى كانت له مواقف داعمة للقضية الفلسطينية، مؤكدا أنه مع الحكومة اليمينية الفاشية لا يوجد أفق للسلام، ولذلك لابد من تدخل دولى لوقف جرائمها وعربدتها فى المنطقة.



