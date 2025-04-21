شكرا لقرائتكم خبر عن وداعا بابا المحبة والسلام.. غدا فى الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: وداعا بابا المحبة والسلام

واقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:

الرئيس السيسى ناعيا البابا فرنسيس: كان شخصية استثنائية وصوتا للسلام والمحبة والرحمة

وداعا بابا المحبة والسلام.. حداد وطقوس جنائزية تاريخية فى الفاتيكان

مصر تدين دعوات منظمات استيطانية إسرائيلية متطرفة لتفجير المسجد الأقصى وقبة الصخرة

الثانوية العامة تقترب من المحطة الأخيرة.. «التعليم»: الامتحانات فى المدارس 15 يونيو

شهداء وجرحى فى مجازر إسرائيلية ضد النازحين بغزة

«الصناعة»: طرح جديد للوحدات الصناعية فى قنا والأقصر وأسوان إلكترونيا

صراع دورى الأبطال يشعل مواجهة مانشستر سيتى وأستون فيلا الليلة

بهجة المصريين فى شم النسيم

لجان تجنيدية بشمال سيناء لإنهاء موقف ذوى الهمم وكبار السن

السيدة انتصار السيسى تهنئ الشعب المصرى بشم النسيم: روح المصريين وهويتهم الأصيلة

شهداء وجرحى فى مجازر إسرائيلية ضد النازحين بغزة

انطلاق فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولى اليوم بمشاركة وفد مصر

«التشيك»: مصر تتمتع بمزايا تنافسية فى السياسات الضريبية

«التخطيط» تعقد اجتماعات مع البنك الدولى لبحث جهود دفع النمو والتشغيل





صندوق علاج الإدمان يكافح المخدرات من داخل الحدائق خلال أعياد الربيع وشم النسيم.. ورش حكى وألعاب تفاعلية للأطفال لرفع الوعى بخطورة التدخين.. اكتشاف المواهب الفنية لدى الأطفال.. وبرامج لحماية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان