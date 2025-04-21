شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وكالة الفضاء: استضافة مؤتمر نيو سبيس أفريقيا يعكس التزام مصر بدعم القطاع والان مع تفاصيل الخبر

انطلقت اليوم الإثنين 21 أبريل في القاهرة، فعاليات مؤتمر "نيو سبيس أفريقيا 2025" الدولي، الذي تستضيفه وكالة الفضاء المصرية على مدار أربعة أيام متتالية، بحضور نخبة من رؤساء وكالات الفضاء والمسؤولين الحكوميين، وقادة قطاع تكنولوجيا علوم الفضاء الأفريقي والدولي، إلى خبراء الصناعة والأكاديميين ورواد الأعمال.

جاء ذلك تحت رعاية وكالة الفضاء المصرية، التي تؤكد من خلال هذا الحدث مكانتها الرائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء والاتصالات على مستوى القارة.

في كلمته الافتتاحية، عبّر الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، عن سعادته باستضافة هذا المؤتمر الدولي، مؤكداً أن هذا الحدث يعكس التزام مصر بدعم قطاع الفضاء الأفريقي وتسخير إمكانيات الوكالة لتحقيق التنمية المستدامة والابتكار في القارة.

وأكد الدكتور صدقي، أن المؤتمر يشكل منصة حوارية فريدة لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي وتبادل الخبرات بين مختلف الجهات الفاعلة في قطاع الفضاء الأفريقي.

يأتي انعقاد المؤتمر بالتزامن مع افتتاح المقر الدائم لوكالة الفضاء الأفريقية بمدينة الفضاء المصرية، وهو حدث تاريخي يعكس الطموح المشترك للقارة في بناء منظومة فضائية متكاملة.

وعبّر الدكتور تيديان واتارا، رئيس وكالة الفضاء الأفريقية، عن سعادته بهذا الافتتاح، مؤكدًا على أهمية التعاون الإقليمي والدولي وبناء شراكات استراتيجية تدعم تطوير قطاع الفضاء في أفريقيا.

تشهد فعاليات المؤتمر جلسات حوارية وعروضاً تقديمية رئيسية حول أحدث التطورات في تكنولوجيا الفضاء، إلى جانب مناقشات حول سوق الفضاء الأفريقي وفرص الاستثمار المتاحة، مما يعزز من فرص التعاون المشترك بين الدول الأفريقية والجهات الدولية، كما يتيح المعرض المصاحب للمؤتمر منصة لعرض الابتكارات والتقنيات المتطورة، مما يفتح آفاقاً جديدة للشراكات والمشاريع التنموية عبر القارة.

يُعد مؤتمر "نيو سبيس أفريقيا 2025" منصة استراتيجية تعكس روح الوحدة والابتكار والتعاون بين دول أفريقيا، مسلطاً الضوء على القدرات الوطنية والإقليمية في مجال الفضاء، ويؤكد على الدور المحوري لوكالة الفضاء المصرية في دعم هذه الرؤية الطموحة.

بهذا الحدث، تتجسد رؤية أفريقيا في استثمار علوم الفضاء والتكنولوجيا كرافد أساسي للتنمية المستدامة، متجاوزة التحديات نحو مستقبل مشرق ومزدهر للقارة.

الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية وضيوف المؤتمر

جانب من فعاليات مؤتمر نيو سبيس أفريقيا

السلام الجمهورى خلال فعاليات مؤتمر نيو سبيس أفريقيا

جانب من المؤتمر