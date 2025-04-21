أخبار مصر

رئيس وكالة الفضاء: استضافة مؤتمر نيو سبيس أفريقيا يعكس التزام مصر بدعم القطاع

0 نشر
0 تبليغ

  • رئيس وكالة الفضاء: استضافة مؤتمر نيو سبيس أفريقيا يعكس التزام مصر بدعم القطاع 1/5
  • رئيس وكالة الفضاء: استضافة مؤتمر نيو سبيس أفريقيا يعكس التزام مصر بدعم القطاع 2/5
  • رئيس وكالة الفضاء: استضافة مؤتمر نيو سبيس أفريقيا يعكس التزام مصر بدعم القطاع 3/5
  • رئيس وكالة الفضاء: استضافة مؤتمر نيو سبيس أفريقيا يعكس التزام مصر بدعم القطاع 4/5
  • رئيس وكالة الفضاء: استضافة مؤتمر نيو سبيس أفريقيا يعكس التزام مصر بدعم القطاع 5/5

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وكالة الفضاء: استضافة مؤتمر نيو سبيس أفريقيا يعكس التزام مصر بدعم القطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب

الإثنين، 21 أبريل 2025 05:41 م

انطلقت اليوم الإثنين 21 أبريل في القاهرة، فعاليات مؤتمر "نيو سبيس أفريقيا 2025" الدولي، الذي تستضيفه وكالة الفضاء المصرية على مدار أربعة أيام متتالية، بحضور نخبة من رؤساء وكالات الفضاء والمسؤولين الحكوميين، وقادة قطاع تكنولوجيا علوم الفضاء الأفريقي والدولي،  إلى خبراء الصناعة والأكاديميين ورواد الأعمال.

جاء ذلك تحت رعاية وكالة الفضاء المصرية، التي تؤكد من خلال هذا الحدث مكانتها الرائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء والاتصالات على مستوى القارة.

في كلمته الافتتاحية، عبّر الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، عن سعادته باستضافة هذا المؤتمر الدولي، مؤكداً أن هذا الحدث يعكس التزام مصر بدعم قطاع الفضاء الأفريقي وتسخير إمكانيات الوكالة لتحقيق التنمية المستدامة والابتكار في القارة.

وأكد الدكتور صدقي، أن المؤتمر يشكل منصة حوارية فريدة لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي وتبادل الخبرات بين مختلف الجهات الفاعلة في قطاع الفضاء الأفريقي.

يأتي انعقاد المؤتمر بالتزامن مع افتتاح المقر الدائم لوكالة الفضاء الأفريقية بمدينة الفضاء المصرية، وهو حدث تاريخي يعكس الطموح المشترك للقارة في بناء منظومة فضائية متكاملة.

وعبّر الدكتور تيديان واتارا، رئيس وكالة الفضاء الأفريقية، عن سعادته بهذا الافتتاح، مؤكدًا على أهمية التعاون الإقليمي والدولي وبناء شراكات استراتيجية تدعم تطوير قطاع الفضاء في أفريقيا.

تشهد فعاليات المؤتمر جلسات حوارية وعروضاً تقديمية رئيسية حول أحدث التطورات في تكنولوجيا الفضاء، إلى جانب مناقشات حول سوق الفضاء الأفريقي وفرص الاستثمار المتاحة، مما يعزز من فرص التعاون المشترك بين الدول الأفريقية والجهات الدولية، كما يتيح المعرض المصاحب للمؤتمر منصة لعرض الابتكارات والتقنيات المتطورة، مما يفتح آفاقاً جديدة للشراكات والمشاريع التنموية عبر القارة.

يُعد مؤتمر "نيو سبيس أفريقيا 2025" منصة استراتيجية تعكس روح الوحدة والابتكار والتعاون بين دول أفريقيا، مسلطاً الضوء على القدرات الوطنية والإقليمية في مجال الفضاء، ويؤكد على الدور المحوري لوكالة الفضاء المصرية في دعم هذه الرؤية الطموحة.

بهذا الحدث، تتجسد رؤية أفريقيا في استثمار علوم الفضاء والتكنولوجيا كرافد أساسي للتنمية المستدامة، متجاوزة التحديات نحو مستقبل مشرق ومزدهر للقارة.

5c08e09d-ddb9-40fb-be1f-6a1df56d6560

الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية وضيوف المؤتمر

 

118b5601-719c-4864-9353-9cec50dc1769

جانب من فعاليات مؤتمر نيو سبيس أفريقيا

 

736d3a1e-c634-4ba3-839b-ec00472019a8

السلام الجمهورى خلال فعاليات مؤتمر نيو سبيس أفريقيا

 

d5a1f2e5-f944-4722-8bc9-141d6c7bc220

جانب من المؤتمر

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements