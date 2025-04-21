شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يلتقي رهبان عدد من الأديرة القبطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وهنأ قداسته الآباء الرهبان بعيد القيامة المجيد، وألقى عليهم كلمة روحية حملت عنوان "ماذا أعطتنا القيامة" حيث تناول أربع عطايا للقيامة، وهي:

١- قام ليملك علينا.

٢- قام ليقيمنا.

٣- قام ليمنحنا الحياة الأبدية.

٤- قام لكي نملك معه.

وقال قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن جميع المصريين لديهم أربع أعياد الفطر والأضحى والميلاد والقيامة.

وأكد خلال لقائه المهنئين بـ عيد القيامة المجيد، أن مصر مشهورة بالدقة الحسابية منذ قديم الزمان فى علوم الفلك والحسابات، ولذلك طلب العالم أجمع منها تحديد موعد عيد القيامة المجيد، وتحدث عن الأمانة فى العمل وتفاصيل الحياة ويعطينا الله نعمة القيامة دائما.

وأضاف قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن مصر كانت تحتفل بعيد الربيع 21 مارس، وكان دائما يأتى فى وقت الصوم الكبير، ولذلك الأباء فى القرون الأولى كانوا يحتفلوا به قبل الصوم وشم النسيم عيد فرعوني وفى الخارج يطلق عليه اثنين القيامة، موضحا أن فرصة الربيع والجو الجيد بنحتفل كلنا كمصريين بشم النسيم ولا يوجد شعب فى العالم لديه هذه الصفة.

وتابع خلال لقاؤه عدد من الشخصيات العامة، أن مصر فيها بركة خاصة لا توجد فى دول العالم ودائما يقول إن كل بلاد العالم فى إيد ربنا ولكن مصر فى قلب ربنا فمصر لديها ميزة تنافسية بدخول العالم المقدسة إليها.

وأشار البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إلى أن وضع المواطنين في قطاع غزة صعبة للغاية والموقف تجاههم إنسانى من الدرجة الأولى، قائلا: "الناس هناك يتعرضون لأبشع أنواع الظلم إنسانيا واجتماعيا ومعيشيا والبلد تدمرت تماما".

وأوضح البابا تواضروس، خلال لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى على هامش استقبال المهنئين بالعيد، أن موقف مصر بكل هيئاتها ومؤسساتها موقف واحد، متابعا: "احنا ضد التهجير سواء طوعي أو قسري، وكما عبر الرئيس السيسي لن نشترك في هذا الظلم"، مشيرا إلى أن هناك موقف واحد يجمع الكنيسة والأزهر مع الإمام أحمد الطيب لدعم غزة.

واستكمل: "نحن والأزهر لنا رؤية واحدة ونرجو أن يستيقظ ضمير العالم من أجل إنقاذ أهلنا فى قطاع غزة".