شكرا لقرائتكم خبر عن انتخاب مصر عضوا أصيلا فى مجلس إدارة منظمة العمل العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتخب مؤتمر العمل العربي في دورة الواحدة والخمسين، اليوم الإثنين، أعضاء مجلس إدارة منظمة العمل العربية، عن الفترة 2025-2027، حيث تم انتخاب حكومة جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة العمل ، كعضو أصيل عن تلك الفترة، وكذلك انتخاب حكومات: الإمارات ، والجزائر ، والأردن، فضلا عن اختيار دولة السودان كعضو مناوب، خلال أعمال تلك الفترة، كما جرى انتخاب ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والعمال العرب في مجلس الإدارة أيضا .

ويشارك وزير العمل محمد جبران ،رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية، اليوم الاثنين ،ولليوم الثالث على التوالي في أعمال الدورة 51 لمؤتمر العمل العربي، المنعقد في القاهرة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث يرأس وفد مصر الثلاثي " حكومة وأصحاب أعمال وعمال " وزير العمل محمد جبران، وبحضور 387 عضوا برئاسة وزراء ورؤساء وفود أطراف العمل الثلاثة "حكومات ومنظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية"، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وممثلي المنظمات العربية والدولية، والاتحادات النوعية والمهنية العربية، وعدداً من الشخصيات العربية والعالمية الفاعلة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.