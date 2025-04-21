شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المشروبات الساخنة التى يجب تناولها فى شم النسيم والان مع تفاصيل الخبر

اعتاد المصريين في شم النسيم على التوجه إلى الحدائق للاستمتاع بالأجواء الجميلة والهواء الطلق والمناظر الطبيعية الساحرة، بالإضافة إلى تناول أطعمة مميزة مثل الأسماك المملحة كالفسيخ والرنجة والسردين، إلى جانب البيض الملون والترمس والحمص، لكن هناك مشروبات ساخنة يجب تناولها بعد الأسماك المملحة.

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‎وهناك بعض الإرشادات المفيدة للإستمتاع بالمشروبات الساخنة في شم النسيم

‎1- تناول المشروبات الباردة بإعتدال ويفضل إختيار المشروبات المناسبة للحالة الصحية كما ينبغي الإبتعاد عن المشروبات الغنية بالسكر للحد من الأضرار الناجمة عن الإفراط في استهلاكها .

‎2-المشروبات الساخنة التي تلعب دورا في تهدئة المعدة وتخفيف الإضطرابات الهضمية وتعزيز عملية الهضم ورفع كفاءة الجهاز المناعي وتحسين الصحة العامة و من المشروبات الساخنة

‎1-الشاي الأخضر

‎ مشروب مثالي بعد تناول الأسماك المملحة حيث يساعد في عملية الهضم ويريح القولون لمحتواه العالي من البوليفينول ومضادات الأكسدة التي تساعد على التخلص من السموم وتحسين عملية الإخراج وتقليل خطر الإصابة بالإمساك كما يحتوي على مركب الثيانين الذي يساعد على الشعور بالراحة والإسترخاء ويقلل من إرتفاع ضغط الدم لإحتوائه على عنصر البوتاسيوم كما أنه مصدر ممتاز للفيتامينات والمعادن الأخرى التي تسهم في تعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض .

‎2-الزنجبيل

‎يعمل الزنجبيل على تحسين عملية الهضم وتهدئة المعدة وتلين حركة الأمعاء كما أنه مطهر معوي لإحتوائه على مضادات الإلتهابات ويساعد على التخلص من الشعور بالحموضة والإنتفاخات ويعالج الغثيان والقئ .

‎3-النعناع

‎ يهدئ النعناع من تقلصات وإضطرابات الجهاز الهضمي لإحتوائه على مركب المنثول كما يقلل من الشعور بالإنتفاخات و بالإمساك .

‎4-الكمون

‎ يساعد الكمون على تهدئة المعدة وإفراز الإنزيمات التي تحسن من عملية الهضم كما أنه مضاد للميكروبات ويعمل على طرد السموم من الجسم و يخفف من آلام البطن والشعور بالإنتفاخات بعد تناول الأسماك المملحة وهو أيضا غني بمضادات الاكسدة و بالألياف وبالعناصر الغذائية الهامة التي تعزز الجهاز المناعي والوقاية من الامراض .

‎5-الكاموميل

‎يسهم الكاموميل في تقليل مشاكل القولون العصبي والغثيان وتشنجات العضلات وإلتهاب المعدة والأمعاء كما أنه غني

‎ بخصائص مضادة للإلتهابات ويساعد في خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول الضار و يحسن من صحة القلب .

‎6-اليانسون

‎ يتميز اليانسون بفوائده الصحية العديدة فهو يعمل على حل الكثير من مشكلات الجهاز الهضمي كعسر الهضم والتقلصات والإمساك كما أنه يحسن من كفاءة القولون نتيجة لإحتوائه على مركب الأنيسول الذي يساعد على طرد الغازات المتراكمة في المعدة ويساعد على إدرار البول ومن ثم طرد الأملاح الزائدة من الجسم وتنظيف الكلى بعد تناول الأسماك المملحة لتقليل خطر الإصابة بالتسمم الغذائي.

‎7-الحلبة

‎ مشروب مميز حيث يساعد في تخفيف مشاكل حركة الأمعاء ويحفز إنتاج الإنزيمات الهضمية لتقليل الإنتفاخات وعسر الهضم كما يحتوي علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة، ولذا فهو يساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي، والحد من تعرضه للإصابة بأي أمراض أو عدوي فيروسية كما أنه قد يساهم في طرد السموم من الجسم،علاوة على ذلك إقترنت الحلبة المنبتة أيضا بيوم شم النسيم ويعتبر تناولها من العادات والتقاليد الأساسية في هذا اليوم .

الحلبة المنبتة تتميز بفوائد عديدة فهي تنظم عملية الهضم وتخلص القولون من فضلاته لغناها بالألياف وطاردة للغازات وتقلل من الإصابة بالإمساك بالإضافة إنها غنية بالكثير من الفيتامينات والمعادن المختلفة، كفيتامين أ، وفيتامين ج، وفيتامين ك، وبعض أنواع فيتامينات ب، إلى جانب بعض العناصر الهامة مثل الكالسيوم والمنجنيز والزنك كما إنها تتمتع بخصائص مضادة للميكروبات مما يجعلها قادرة على حماية الجسم من الأثار الضارة الناتجة عن تناول الأسماك المملحة .

