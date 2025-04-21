شكرا لقرائتكم خبر عن مشروبات باردة يجب تناولها للتخفيف من آثار الفسيخ.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

رغم التحذيرات السنوية من الجهات الصحية حول تجنب تناول الأسماك المملحة، بسبب محتواها العالي من أملاح الصوديوم التي قد تسبب ارتفاع ضغط الدم واضطرابات هضمية واحتمالية الإصابة بالفشل الكلوي أو التسمم الغذائي، يظل الفسيخ جزءًا أساسيًا من احتفالات شم النسيم بالنسبة لكثير من الناس.

وهناك بعض المشروبات الباردة التي حددها معهد تكنولوجيا الأغذية قد تساعد في التخفيف من هذه المشاكل .



1- ‎يجب تناول المياه بكميات تتراوح بين 2-3 لتر لضمان ترطيب الجسم طوال يوم شم النسيم والوقاية من الجفاف بالإضافة إلى المساعدة في التخلص من الأملاح و إزالة السموم .

‎2- المشروبات التي قد تساهم في إدرار البول وطرد الأملاح

‎ الزائدة من الجسم وتنظيف الكلى، كالكركديه والعرقسوس والتمر هندي .

‎3- المشروبات الباردة الأخرى التي قد تساعد في ترطيب الجسم وتعزيز الهضم بالإضافة إلى تقليل الإنتفاخ والأملاح الزائدة وتنقية الجسم من السموم مثل:

‎عصير الليمون

‎حيث يساعد عصير الليمون على تقليل إحتباس السوائل وتوازن ضغط الدم و تسهيل عملية الهضم وتطهير المعدة و يقضي على البكتيريا الضارة ويخلص الجسم من السموم لإنه مصدر ممتاز لفيتامين ج و مضادات الأكسدة، لذا فهو من أفضل المشروبات التي يجب تناولها بعد الأسماك المملحة كما أنه يحسن من رائحة الفم ومن الممكن إضافة أوراق النعناع الطازجة معه لتعزيز طعمه وقيمته الغذائية.

‎عصير البرتقال

‎فهو يساعد على تنقية الجسم من السموم نظراً لإحتوائه على العديد من مضادات الأكسدة كما أنه يحسن عملية الهضم وحركة الأمعاء ويساعد على تخفيف الشعور بالإنتفاخات والتقلصات والغازات .

‎عصير الفراولة

‎يحسن من عملية الهضم ويقوي المناعة ومضاد للإلتهابات ويقلل من الإصابة بالإمساك لإحتوائه على نسبة كبيرة من الماء ( 90% ) كما إنه مصدر جيد للألياف وغني بفيتامين ج و بمضادات الأكسدة بالإضافة إلى نشاطه كبروبيوتك لصحة الأمعاء.

‎عصير الجوافة

‎ يساعد عصير الجوافة على تنظيف الجسم من السموم والأملاح بعد تناول الأسماك المملحة لإحتوائه على نسبة كبيرة من فيتامين سي ومضادات الأكسدة التي تعزز من صحة الجهاز المناعي للجسم .

‎عصير الموز

‎يحتوي عصير الموز على البوتاسيوم الذي يعمل على توازن الأملاح في الجسم ويساعد على طرد الأملاح الزائده منه كما أنه مصدر جيد للألياف ويعزز صحة الجهاز الهضمي .

‎عصير الكنتالوب

‎يساهم عصير الكنتالوب في طرد الأملاح الزائدة من الجسم لإحتوائه على عنصر البوتاسيوم كما أنه ينقي الجسم من سموم الأسماك المملحة ويحتوي على نسبة كبيرة من الماء والألياف التي تساعد على تقليل حموضة المعدة والتخلص من الإمساك.