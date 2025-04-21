شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تنعى البابا فرانسيس: نذر حياته من أجل نشر السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت النقابة العامة للأطباء، رحيل قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، الذي رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 88 عامًا، بعد مسيرة حافلة بالعطاء والتضحية في خدمة الإنسانية.

وقالت النقابة: لقد كان البابا فرنسيس رمزًا للتواضع، والرحمة، والمحبة، وقد نذر حياته من أجل نشر السلام والمصالحة بين الشعوب، مدافعًا عن الفقراء والمحتاجين، حاملاً رسالة الأمل والتآخي في عالمٍ يعاني من الصراعات والظلم، إن رحيله يمثل خسارة عظيمة للبشرية جمعاء، إذ كان قدوة في الحكمة والعطاء، وكان دائمًا في مقدمة من يسعى لتحقيق العدالة والمساواة في العالم.

وأعربت النقابة العامة للأطباء، عن تعازيها العميقة لأبناء الكنيسة الكاثوليكية وشعب الفاتيكان وأتباعه في مختلف أنحاء العالم.