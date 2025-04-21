شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يفتتح حديقة الزهور بعين الصيرة ويشارك المواطنين احتفال شم النسيم والان مع تفاصيل الخبر

واصل الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة مشاركته المواطنين احتفالاتهم بأعياد الربيع، حيث افتتح حديقة الزهور الجديدة بعين الصيرة بحي مصر القديمة.

وأكد محافظ القاهرة حرص المحافظة على توفير بيئة نظيفة وصحية من خلال العمل على زيادة نصيب مواطني العاصمة من المساحات الخضراء، وإنشاء الحدائق العامة لتكون متنفساً لسكان الأحياء السكنية بمختلف المستويات والطبقات الاجتماعية.

وتبلغ مساحة الحديقة 5000 م٢ ، وتعد متنفس أخضر للمنطقة الجنوبية ، حيث تخدم أحياء مصر القديمة، والخليفة، ويوجد بها منطقة لبيع المأكولات والمشروبات ، بالإضافة إلى قاعة صيفية صغيرة للمناسبات.

شهد الافتتاح الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وم. منى محمد البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وم. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء يحيى الادغم السكرتير العام، واللواء حسام لبيب السكرتير العام المساعد، واللواء وليد أبو النصر رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة.



احتفالات الأطفال



افتتاح حديقة الزهور



الحديقة الجديدة



العاب للاطفال



حديقة الزهور الجديدة



حديقة الزهور