شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "تجميل الجيزة": الاحتفال بيوم اليتيم يعزز من قيم التكافل والترابط المجتمعى والان مع تفاصيل الخبر

أكد اللواء محمد أحمد الضبيعى رئيس مجلس إدارة هيئة نظافة وتجميل الجيزة، أن الاحتفال بـ يوم اليتيم واجب مقدس، كونه يعزز من قيم التضامن والتكافل والترابط بين كل أفراد المجتمع ويرسخ لإعلاء قيم المحبة والتسامح.

جاءت تصريحات رئيس مجلس إدارة هيئة نظافة وتجميل الجيزة، خلال احتفالية "يوم اليتيم"، التي نظمتها اللجنة النقابية بالهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة، وبرعاية خاصة من رئيس الهيئة، وسط فرحة عارمة من أبناء العاملين، الذين قضوا وقتًا ممتعًا بين الألعاب الترفيهية والفقرات الاستعراضية.

وشدد اللواء محمد أحمد الضبيعي، على أن الإسلام أمر بصون اليتيم والحفاظ على حقوقه وحسن تربيته والتودد إليه طبقًا لما نص عليه القرآن الكريم في أكثر من عشرين موضعًا منها قوله تعالى: "فأما اليتيم فلا تقهر"، كما أكدت السنة النبوية أن التكفل باليتيم يورث صاحبه رفقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، حيث قال: "أنا وكافل اليتيم كهاتين فى الجنة وأشار بالسبابة والوسطى".

وتابع رئيس الهيئة متأثرًا ومتأسفًا عما يحدث بأهالي قطاع غزة المكلوم، حيث يذوق الآلاف من الأطفال مرارة اليتم بعد أن فقدوا آبائهم وأمهاتهم على يد عدو دموى تجرد من كل معانى الإنسانية، داعيًا المجتمع الدولى بالتدخل وتحمل المسؤولية تجاه الأطفال اليتامى.

وفى ذات السياق، شدد مختار أبو الفتوح نائب رئيس الاتحاد المحلى لنقابات عمال الجيزة، رئيس اللجنة النقابية بالهيئة، على توفير الكفالة الشاملة للأيتام وتكثيف الجهود بالمضى قدمًا لحمايتهم في ظل أحداث تموج بالأمراض والأوبئة والحروب وتزداد يوم بعد يوم فيه أعداد اليتامى حتى يتم حمايتهم من الهلاك وحمايتهم من الانحراف حتى يصيروا نماذج تخدم أوطانهم.

وبعثت الاحتفالية بالتحية والتقدير لأبناء الشهداء من أبناء القوات المسلحة والشرطة، الذين بذلوا كل غال ونفيس وقدموا أروحهم فداء لأوطانهم.