شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توضح الطرق السليمة لتناول الفسيخ والرنجة.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان عند تناول الأسماك المملحة مثل الفسيخ يجب الحرص على عصر الليمون لأنه يخلق بيئة غير مناسبة لنمو البكتيريا، كما يفضل تناول كميات كبيرة من الخضروات البصل الأخضر والخس) لأنها تساعد في تخلص الجسم من الملح.

وكانت وزارة الصحة والسكان كشفت عن سلسلة من النصائح المهمة التى يجب اتباعها عند تناول الفسيخ أو الرنجة والتى تتضمن:

- تجنب المشروبات الغازية

- تناول كمية كبيرة من الخضروات الورقية (مثل: الخس والجرجير والبقدونس والكرفس

- اشرب الكثير من الماء قبل تناول الفسيخ والرنجة

- تناول النشويات المعقدة (مثل الخبز البني)

- وضع خل التفاح والليمون على الفسيخ والرنجة، لقتل أي بكتيريا داخل المعدة بعد تناوله

- اشرب المشروبات الساخنة الشاي الأخضر، الكركدية، الينسون) لتطهير المعدة من السموم والفضلات

- تجنب تناول الوجبات الدسمة في اليوم التالي