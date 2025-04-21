شكرا لقرائتكم خبر عن تغيرات مفاجئة وسريعة.. تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد تفاصيل حالة الطقس المتوقعة من الإثنين 21 أبريل 2025 إلى السبت 26 أبريل 2025، حيث يسود طقس حار نهاراً على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلاً على أغلب الأنحاء.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة كما يلي : الإثنين 21 ابريل 2025

- شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة أحياناً.

- نشاط رياح على مناطق من غرب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

الثلاثاء 22 أبريل 2025

- ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (6:5) درجة درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحرى من (39:38 ) درجة السواحل الشمالية من (36:34 ) درجة جنوب البلاد من ( 41:40) درجة

- يصاحب ذلك نشاط للرياح قد تكون مثيرة للرمال الأتربة على بعض المناطق

اعتباراً من الأربعاء 23 ابريل 2025

- انخفاض طفيف وتدريجى فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

حالة الطقس اليوم الإثنين

يشهد اليوم الإثنين 21 أبريل 2025، استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار نهاراً علي أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلاً على أغلب الأنحاء.

كما يشهد اليوم، شبورة مائية صباحاً تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح أحيانا على بعض المناطق قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي: درجات الحرارة في القاهرة

- العظمى 33 درجة.

- الصغرى 25 درجة.

درجات الحرارة في الإسكندرية

- العظمى 34 درجة.

- الصغرى 21 درجة.

درجات الحرارة في مطروح

- العظمى 35 درجة.

- الصغرى 22 درجة.

درجات الحرارة في سوهاج

- العظمى 37 درجة.

- الصغرى 18 درجة.

درجات الحرارة في قنا

- العظمى 39 درجة.

- الصغرى 20 درجة.

درجات الحرارة في أسوان

- العظمى 39 درجة.

- الصغرى 22 درجة.