شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل ومركز العمل للتعاون الإسلامي بأذربيجان يبحثان انضمام الوزارة لعضويته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى وزير العمل محمد جبران، مع وفد من مركز العمل للتعاون الإسلامي بدولة اذربيجان برئاسة، عازار بيراموف.

وبحث الجانبان، دراسة مطلب "المركز" بإمكانية انضمام وزارة العمل إلى عضويته، للتنسيق والتعاون في مجالات العمل،والحماية الاجتماعية، وتنمية رأس المال البشري ،والتنسيق في كافة مجالات العمل.

كما دعا الوزير جبران ، دولة أذربيجان الي الإنضمام الي النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة التابع لـ منظمة التعاون الإسلامي ومقرها القاهرة.

واستعرض الوزير جبران جهود الوزارة في مجالات العمل،و تحسين بيئة العمل، وتوفير الحماية الاجتماعية للعمال ،وكذلك تعزيز العلاقة بين طرفي الإنتاج ،و التحول نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة .

.كما استعرض الوزير جهود الدولة في مجالات التدريب المهني وتوفير فرص عمل للشباب في كافة المجالات وتلبية احتياجات سوق العمل الدولي.

.وفي ختام اللقاء وجه وفد المركز ،دعوة إلى وزير العمل للمشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية للمركز ،المقرر عقدها في قطر .