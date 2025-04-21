شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة مدينة السادات الأهلية تبدأ الدراسة العام العام المقبل بـ7 كليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي نشر سلسلة الإنفوجرافات التعريفية بـ الجامعات الأهلية الجديدة التي تمت الموافقة على إنشائها، وذلك عبر الصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار جهود الوزارة لتعريف الرأي العام بالمشروعات القومية الجديدة في التعليم العالي، ودعم الشفافية، وتيسير وصول المعلومات للطلاب وأولياء الأمور.

وفي هذا السياق، نُسلّط الضوء اليوم على جامعة مدينة السادات الأهلية، التي تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشائها، ومقرها محافظة المنوفية، وذلك ضمن خطة الدولة للتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية على مستوى الجمهورية، وتعزيز دورها في تطوير التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية التي تواكب متطلبات سوق العمل.

وتضم جامعة مدينة السادات الأهلية الكليات التالية:

1. الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي

2. الأعمال

3. الصيدلة

4. الطب البيطري

5. العلوم

6. السياحة والفنادق

7. علوم الرياضة

وتسهم الجامعات الأهلية الجديدة في تقديم برامج دراسية متطورة، وتوفير بيئة تعليمية حديثة تدعم الابتكار والتميز الأكاديمي، وتُعد ركيزة أساسية في بناء أجيال قادرة على مواكبة التغيرات التكنولوجية والمعرفية.